باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - مردم غزه امروز جمعه پس از دو سال ایستادگی در برابر باند جنایتکار صهیونیستی، درپی عقبنشینی ارتش رژیم تروریستی اسرائیل به خیابانها آمده و با گرامی داشتن یاد فرماندهان شهید خود، به شادی پرداختند.
ویدیوهای منتشر شده از غزه مردم فلسطین را نشان میدهد که با برافراشتن پرچم کشور خود و شعارهایی در حمایت از آن آغاز آتشبس را جشن گرفتند.
شایان ذکر است که رژیم تروریستی اسرائیل ساعاتی پیش به طور رسمی توافق آتشبس را تصویب کرد. این توافق که با اکثریت آرای وزرای کابینه به تصویب رسید، با مخالفت پنج وزیر از جمله ایتمار بنگویر و بزالل اسموتریچ روبهرو شد.
منبع: کانال تلگرامی مرکز اطلاع رسانی فلسطین