شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری از برگزاری نماز جمعه در شهرستان هریس استان آذربایجان شرقی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - نماز جمعه این هفته شهرستان هریس استان آذربایجان شرقی  به امامت حجت الاسلام و المسلمین دکترگلدوست امام جمعه محترم شهرستان هریس و با حضور دکتر عبدالهی فرماندارمحترم شهرستان هریس، فرماندهان محترم نظامی و انتظامی، جمعی ازاعضای شورای اداری و اهالی ولایتمدار ومتدین شهرستان درمصلی نماز جمعه، مسجد امام زمان (عج) هریس برگزارشد. 
شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: محمد طلوعیان - آذربایجان شرقی

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

 

گزارش تصویری از خطبه‌های نمازجمعه این هفته هریس

خطبه‌های نمازجمعه این هفته هریس

خطبه‌های نمازجمعه این هفته هریس

نماز جمعه

نماز جمعه

گزارش تصویری از خطبه‌های نمازجمعه این هفته هریس

گزارش تصویری از خطبه‌های نمازجمعه این هفته هریس

گزارش تصویری از خطبه‌های نمازجمعه این هفته هریس

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

برچسب ها: نماز جمعه ، اقامه نماز ، سوژه خبری
خبرهای مرتبط
شهروندخبرنگار البرز؛
برگزاری مراسم راهپیمایی مردم ماهدشت در دومین سالگرد حماسه طوفان‌الاقصی + عکس
شهروندخبرنگار آذربایجان شرقی؛
برگزاری راهپیمایی بشارت نصر در اهر + فیلم
شهروندخبرنگار آذربایجان شرقی؛
گزارش تصویری از اقامه نماز جمعه در اهر + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
گزارش تصویری از حال و هوای کودکان لارستان در روز کودک
برگزاری مراسم غبار روبی،عطرافشانی و گلباران گلزار شهدای بهشت فضل شهرستان نیشابور در هفته فراجا
داوطلبان آزمون کیفیت بخشی آموزش و پرورش همچنان در انتظار استخدام
برگزاری راهپیمایی بشارت نصر در اهر + فیلم
برگزاری مراسم راهپیمایی مردم ماهدشت در دومین سالگرد حماسه طوفان‌الاقصی + عکس
گزارش تصویری از خطبه‌های نمازجمعه این هفته هریس
برگزاری نماز عبادی سیاسی این جمعه و راهپیمایی "بشارت‌نصر" در نیشابور + فیلم و عکس
آخرین اخبار
برگزاری نماز عبادی سیاسی این جمعه و راهپیمایی "بشارت‌نصر" در نیشابور + فیلم و عکس
گزارش تصویری از خطبه‌های نمازجمعه این هفته هریس
برگزاری مراسم راهپیمایی مردم ماهدشت در دومین سالگرد حماسه طوفان‌الاقصی + عکس
برگزاری راهپیمایی بشارت نصر در اهر + فیلم
داوطلبان آزمون کیفیت بخشی آموزش و پرورش همچنان در انتظار استخدام
برگزاری مراسم غبار روبی،عطرافشانی و گلباران گلزار شهدای بهشت فضل شهرستان نیشابور در هفته فراجا
گزارش تصویری از حال و هوای کودکان لارستان در روز کودک
نگاهی به وضعیت جاده خاکی روستای آلمالو از لنز دوربین شهروندخبرنگار
کمبود امکانات رفاهی در بیمارستان بجنورد صدای بیماران را درآورد