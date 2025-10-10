مردم یمن با برگزاری تجمعی گسترده و پرشور، بر ادامه جهاد و فداکاری خود در حمایت اخلاقی و ملی از مردم فلسطین، پس از دو سال نبرد تاکید کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - امروز جمعه، یمن و بخشهای مختلف آن شاهد راهپیماییهای گسترده مردمی بود، این راهپیماییها با شعار «طوفان الاقصی؛ دو سال جهاد و فداکاری تا پیروزی» برپا شد و تجمع گسترده مردمی دو سال پایداری و همبستگی با مردم فلسطین در غزه را به نمایش گذاشت.
علی الشرقبی، خبرنگار شبکه المسیره در صعده، تاکید کرد که این حرکت گسترده مردمی، منعکسکننده یک آگاهی ریشهدار دینی و ملی است و مردم یمن خود را شریک اخلاقی و ملی در نبرد فلسطین میدانند. او افزود که این همبستگی مردمی در طول دو سال، علیرغم اختلافات و سستیهای کشورهای عربی و جامعه بینالملل، بدون توقف ادامه داشته است.
او اشاره کرد که این تجمع گسترده، نشاندهنده یک وضعیت استثنایی از بسیج و تعهد مردمی است و امتداد طبیعی پایداری مردم فلسطین محسوب میشود. الشرقبی تاکید کرد که این راهپیماییها به یک جنبش مستمر تبدیل شدهاند که شامل فعالیتهای آموزشی، جذب معنوی و حمایت لجستیکی از کاروانهای پشتیبانی است.
شرکتکنندگان در راهپیمایی صعده همچنین تاکید کردند که مردم یمن خود را شریک اخلاقی و ملی در نبرد فلسطین میدانند و وظیفه آنها تنها به شعار محدود نمیشود، بلکه شامل اقدام عملی در تمام جهتهای ممکن است.
آنها نسبت به وعدههای دشمن جنایتکار صهیونیستی ابراز بیاعتمادی کرده و خاطرنشان ساختند که هرگونه توافق موقت، نیاز به آمادگی ملی مستمر را از بین نمیبرد. آنها افزودند که دشمن پایبند نیست و ممکن است این مرحله شاهد بدعهدیها و تأخیرهایی باشد، بنابراین مردم باید کاملا در حالت آمادهباش باقی بمانند و از هر روز در میدان و تمرین استفاده کنند.
