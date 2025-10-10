امیرخان متقی در دیدار با همتای هندی خود بر اهمیت راهبردی بندر چابهار تاکید کرد و گفت این مسیر تجاری نباید متوقف شود.

باشگاه خبرنگاران جوان-  امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، اعلام کرد که سفرش به هند اهمیت راهبردی دارد و مسیر چابهار برای هر دو کشور حیاتی است.

 وی تصریح کرد: «هند و افغانستان باید درباره چابهار با آمریکا به‌طور مشترک گفت‌وگو کنند. این مسیر برای تجارت دو کشور اهمیت دارد و بسته شدن آن پیامدهای منفی خواهد داشت.»

 متقی پس از دیدار با همتای هندی خود، جایشانکار، گفت که مذاکرات مفصل و گسترده‌ای درباره موضوعات دیپلماتیک، سیاسی، اقتصادی، منطقه‌ای و امنیتی انجام شده است.

وی افزود: «این نخستین سفر من به هند به‌عنوان یک مقام رسمی طالبان است و از مهمان‌نوازی دولت هند قدردانی می‌کنم.»

سرپرست وزارت خارجه طالبان درباره انفجار شب گذشته در کابل نیز اظهار داشت که هنوز منشأ صدای انفجار مشخص نیست، اما حملاتی در برخی مناطق نزدیک مرز انجام شده و طالبان آن را محکوم می‌کند.

متقی تاکید کرد که دروازه‌های دیپلماسی باز است و کشورهایی که مشکل دارند باید از طریق مذاکره و راهکارهای مسالمت‌آمیز موضوع را حل کنند.

وی همچنین درباره اقدامات پاکستان گفت: «اقدامات دولت پاکستان اشتباه است و مشکلات با زور حل نمی‌شوند.»

 متقی با اشاره به حملات هوایی اخیر نزدیک مرز، افزود: «شجاعت افغان‌ها نباید دوباره آزموده شود. افغانستان پس از چهل سال به مسیر صلح و پیشرفت گام گذاشته و هیچ‌کس نباید مانع این روند شود. اگر کسی بخواهد با ملت ما مشکل ایجاد کند، باید پیامدهای آن را از تجربه اتحاد جماهیر شوروی، آمریکا و ناتو بیاموزد.»

