باشگاه خبرنگاران جوان؛ عرفانه‌ نعمتیان‌ - رش محمدی نافچی رئیس هیات اسکواش استان چهارمحال و بختیاری و عضو هیأت رئیسه فدراسیون اسکواش جمهوری اسلامی ایران گفت: این هیأت ورزشی در اواخر سال ۱۳۹۹ تاسیس شد و حالا همزمان با هفته ملی کودک، جشن روز اسکواش علاوه بر برگزاری بازی‌ها و آموزش‌های تخصصی اسکواش، با برنامه‌های هنری و فرهنگی همراه بود تا همه گروه‌های سنی را درگیر کند و شور و نشاط را در دل طبیعت بکر بام ایران به اوج برساند.

وی افزود: هیأت اسکواش استان چهارمحال و بختیاری با برگزاری این جشن نشان داد که ورزش می‌تواند پلی برای ایجاد همبستگی اجتماعی، رشد فردی و احترام به طبیعت باشد. این رویداد در طبیعت بکر بام ایران برگزار شد و هنر متفکرانه زیستن را به بهترین شکل به نمایش گذاشت.

نگین مولائیان دبیر هیأت اسکواش استان، افزود: روز جهانی اسکواش فرصتی است تا اهمیت این ورزش مهیج و پرانرژی را به جامعه معرفی کنیم و با برگزاری جشن‌ها و برنامه‌های متنوع، شور و اشتیاق به اسکواش را گسترش دهیم.

وی بیان داشت: ما با تلاش و هم‌افزایی اعضای کمیته‌های مختلف توانسته‌ایم فضایی مناسب برای رشد اسکواش در استان فراهم کنیم که این موضوع باعث ایجاد حس خوب و امیدواری در میان همه ما شده است.

در ادامه طیبه کریمزاده رئیس کمیته مربیان هیأت اسکواش استان، اظهار داشت: این روز، فرصتی طلایی برای تأکید بر نقش آموزش و توسعه این ورزش در سطح استان‌ها است. خوشحالم که در هیأتی فعالیت می‌کنم که نقش‌آفرینی مؤثر دارد و حمایت‌های گسترده‌ای از استان‌های مختلف، به‌خصوص استان ما، انجام می‌شود. همکاری در کمیته مربیان و همراهی همه اعضا باعث شده است که ما با انرژی مثبت و شور خاصی در راه توسعه ورزش اسکواش گام برداریم و این حس خوب در تمامی فعالیت‌ها مشهود است.

شقایق مولایی رئیس کمیته کودکان هیأت استان، افزود: همزمانی این جشن با هفته کودک فرصتی ویژه برای ما فراهم کرد تا علاوه بر ترویج اسکواش، کودکان را در برنامه‌های شاد و آموزشی متنوع مشارکت دهیم. تمام اعضای هیأت، به ویژه رئیس هیأت که بنیانگذار این مجموعه نیز هستند، با تلاش و دلسوزی فراوان در کمیته کودکان و سایر بخش‌ها فعالیت می‌کنند. همکاری صمیمانه ما در هیأت باعث شده که ضمن توسعه ورزش اسکواش، فضایی شاد و پرانرژی برای کودکان و نوجوانان ایجاد شود که این امر موجب حال خوب و انگیزه مضاعف در میان همه اعضا شده است.

