باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم اسرائیل در شبکه اجتماعی ایکس از کمیته نوبل به خاطر اعطای جایزه صلح به کسی غیر از دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا انتقاد کرد.

او نوشت: «کمیته نوبل درباره صلح صحبت می‌کند. دونالد ترامپ کسی بود که باعث صلح شد. حقیقت خود گویای همه چیز است. رئیس جمهور ترامپ لیاقتش را دارد».

امروز برنده نوبل صلح اعلام شد و رئیس جمهور آمریکا که مدت‌ها است به دنبال این جایزه است، از دریافت آن بازماند. کمیته نوبل نروژ اعلام کرد که این جایزه را به «ماریا کورینا ماچادو» رهبر مخالفان ونزوئلا اهدا می‌کند.

ترامپ مدت‌ها است که آرزوی دریافت این جایزه را دارد. او در هر دو دوره ریاست جمهوری خود به ویژه دوره اخیر، صریحا از تمایل خود برای دریافت جایزه صلح نوبل صحبت کرده و حتی با مقامات نروژی رایزنی کرده است.

ترامپ روز گذشته در آخرین تلاش برای دریافت این جایزه، به خبرنگاران در دفتر بیضی شکل گفت که او به چیزی دست یافته است که هیچ کس دیگری به آن دست نیافته است. ترامپ در دیدار با رئیس جمهور فنلاند در دفتر بیضی شکل مدعی شد: «من این را می‌دانم که هیچ کس در تاریخ هشت جنگ را در مدت نه ماه حل نکرده است؛ و من هشت جنگ را متوقف کرده‌ام؛ بنابراین این هرگز قبلاً اتفاق نیفتاده است».

منبع: رویترز