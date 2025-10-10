نخست وزیر رژیم صهیونیستی از کمیته نوبل به‌دلیل ندادن جایزه صلح به ترامپ انتقاد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم اسرائیل در شبکه اجتماعی ایکس از کمیته نوبل به خاطر اعطای جایزه صلح به کسی غیر از دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا انتقاد کرد.

او نوشت: «کمیته نوبل درباره صلح صحبت می‌کند. دونالد ترامپ کسی بود که باعث صلح شد. حقیقت خود گویای همه چیز است. رئیس جمهور ترامپ لیاقتش را دارد». 

امروز برنده نوبل صلح اعلام شد و رئیس جمهور آمریکا که مدت‌ها است به دنبال این جایزه است، از دریافت آن بازماند. کمیته نوبل نروژ اعلام کرد که این جایزه را به «ماریا کورینا ماچادو» رهبر مخالفان ونزوئلا اهدا می‌کند. 

ترامپ مدت‌ها است که آرزوی دریافت این جایزه را دارد. او در هر دو دوره ریاست جمهوری خود به ویژه دوره اخیر، صریحا از تمایل خود برای دریافت جایزه صلح نوبل صحبت کرده و حتی با مقامات نروژی رایزنی کرده است. 

ترامپ روز گذشته در آخرین تلاش برای دریافت این جایزه، به خبرنگاران در دفتر بیضی شکل گفت که او به چیزی دست یافته است که هیچ کس دیگری به آن دست نیافته است. ترامپ در دیدار با رئیس جمهور فنلاند در دفتر بیضی شکل مدعی شد: «من این را می‌دانم که هیچ کس در تاریخ هشت جنگ را در مدت نه ماه حل نکرده است؛ و من هشت جنگ را متوقف کرده‌ام؛ بنابراین این هرگز قبلاً اتفاق نیفتاده است».

منبع: رویترز

برچسب ها: بنیامین نتانیاهو ، دونالد ترامپ ، صلح نوبل
خبرهای مرتبط
کرملین: از نامزدی ترامپ برای جایزه صلح نوبل حمایت می‌کنیم
واکنش رسانه‌های اسرائیلی به توافق غزه: 
توافق غزه نشانه شکست استراتژیک و پایان بازدارندگی تل‌آویو 
جایزه صلح نوبل به ماریا کورینا ماچادو رسید
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
رژیم اشغالگر آتش بس در غزه را نقض کرد
جایزه صلح نوبل به ماریا کورینا ماچادو رسید
آغاز مهلت ۷۲ ساعته برای آزادی اسرای اسرائیلی
آغاز عقب نشینی نظامیان اسرائیل از غزه + فیلم
اقامه نماز صبح امروز در مسجد مبارک الاقصی + تصاویر
ترامپ برای معامله غزه اهرم فشار به کار گرفت، اما مسائل تعیین کننده باقی است
فرار خفت بار ارتش اسرائیل از غزه + فیلم
برگزاری نماز جمعه مسجد مبارک الاقصی با ۵۰ هزار فلسطینی + تصاویر
کرملین: از نامزدی ترامپ برای جایزه صلح نوبل حمایت می‌کنیم
حمله هوایی پاکستان به مواضعی در افغانستان
آخرین اخبار
ارتش پاکستان: هند از خاک افغانستان علیه ما استفاده می‌کند
نتانیاهو: ترامپ صلح را به ارمغان آورد، او لیاقت جایزه نوبل را داشت!
راهپیمایی عظیم یمنی‌ها در گرامیداشت دو سال مقاومت+ تصاویر
چابهار برای افغانستان و هند حیاتی است
غزه پس از ۲ سال نسل‌کشی، غرق در شادی+ ویدیو
آغاز استقرار نیرو‌های امنیتی فلسطین در غزه
واکنش طالبان به حملات هوایی پاکستان به کابل؛ عواقب تنش برعهده اسلام‌آباد است
حمله هوایی پاکستان به مواضعی در افغانستان
تسهیل تجارت تهاتری پاکستان با ایران، روسیه و افغانستان
دیدار وزیر خارجه هند با سرپرست امور خارجه طالبان در دهلی‌نو؛ توافق بر سر تقویت همکاری‌ها
آغاز مهلت ۷۲ ساعته برای آزادی اسرای اسرائیلی
برگزاری نماز جمعه مسجد مبارک الاقصی با ۵۰ هزار فلسطینی + تصاویر
بیانیه وزارت کشور فلسطین در باره آتش بس غزه
با برقراری آتش بس فلسطینی ها در حال بازگشت به غزه هستند
صلیب سرخ: آماده اجرای توافق آتش‌بس در غزه هستیم
جایزه صلح نوبل به ماریا کورینا ماچادو رسید
نیرو‌های نظامی ترکیه آماده مشارکت در هر مأموریتی در غزه هستند
اسرائیل اجازه بازگشت فلسطینیان از طریق گذرگاه رفح را صادر کرد
سیستم سوخت رژیم صهیونیستی هک شد
هشدار سازمان امداد: بازگشت به غزه هنوز خطرناک است
فرار خفت بار ارتش اسرائیل از غزه + فیلم
توافق غزه نشانه شکست استراتژیک و پایان بازدارندگی تل‌آویو 
کرملین: از نامزدی ترامپ برای جایزه صلح نوبل حمایت می‌کنیم
اقامه نماز صبح امروز در مسجد مبارک الاقصی + تصاویر
آغاز عقب نشینی نظامیان اسرائیل از غزه + فیلم
ترامپ برای معامله غزه اهرم فشار به کار گرفت، اما مسائل تعیین کننده باقی است
رژیم اشغالگر آتش بس در غزه را نقض کرد
زلزله‌ای به بزرگی ۷.۶ ریشتر فیلیپین را لرزاند و هشدار سونامی صادر شد
حماس: نتانیاهو قصد دارد آتش‌بس را مختل کند
انفجارهای پیاپی در کابل؛ پاکستان مدعی ترور نورولی محسود شد