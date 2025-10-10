باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا سرمدی با بیان اینکه در گذشته به دلیل اختلاف فشار زیاد در دو طرف شیر درون‌چاهی، راه‌اندازی مجدد چاه‌های پارس جنوبی با تأخیر همراه بود، اظهار کرد: نبود سیستم هم‌فشارسازی در برخی فازها سبب می‌شد راه‌اندازی مجدد سکوهای این فازها بین ۱۲ تا ۲۴ ساعت به طول انجامد؛ در حالی که در سکوهای مجهز به این سیستم یا شیرهای درون‌چاهی دارای قابلیت Self Equalize، زمان بازگشت به تولید کمتر از دو ساعت است.

وی افزود: کاهش زمان توقف تولید افزون بر جلوگیری از زیان مالی و زیست‌محیطی در فرآیند راه‌اندازی سکوها، سبب صرفه‌جویی قابل‌توجه در مصرف متانول نیز می‌شود.

صالح لاری‌مجرد، جانشین مهندسی مدیریت تولید و عملیات شرکت نفت و گاز پارس هم با اشاره به صرفه اقتصادی قابل‌توجه این اقدام گفت: با تلاش واحدهای عملیات تولید، تعمیرات، مهندسی عملیات، بازرسی فنی، ایمنی و لجستیک، امسال راه‌اندازی مجدد چاه‌ها در جریان تعمیرات اساسی، در کمترین زمان ممکن و با بیشترین صرفه‌جویی عملیاتی انجام شد.



بر اساس این گزارش، در جریان تعمیرات اساسی سکوهای گازی پارس جنوبی در سال جاری، تاکنون تعمیرات ۲۹ سکو با موفقیت و در زمان‌بندی پیش‌بینی‌شده به پایان رسیده و عملیات تعمیرات سکوهای باقیمانده نیز در دست اجراست.

منبع: شرکت نفت و گاز پارس