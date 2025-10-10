سخنگوی ارتش پاکستان امروز با ارائه آمار تلفات حملات اخیر، هند را متهم کرد که از خاک افغانستان برای سازماندهی اقدامات تروریستی بهره‌برداری می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - سخنگوی ارتش پاکستان امروز (جمعه) اعلام کرد که شمار کشته‌شدگان تروریست‌ها از ابتدای سال جاری میلادی به ۹۱۷ نفر رسیده است. در همین مدت، تعداد کشته‌های ارتش و پلیس ۳۸۴ نفر و شمار تلفات غیرنظامیان ۱۳۲ نفر بوده است.

سخنگوی ارتش در ادامه اشاره کرد که هند از خاک افغانستان برای آسیب رساندن به پاکستان بهره‌برداری می‌کند و همچنین به وجود سلاح‌های آمریکایی در دست عناصر تروریستی در افغانستان اشاره کرد.

این سخنگو توضیح داد که طبق یک طرح از پیش تعیین‌شده، فضایی برای تروریست‌ها و حامیان آنها در خیبر پختونخوا فراهم شده است. این امر از طریق تضعیف عمدی حکومت و رفاه عمومی و تلاش برای ایجاد روایت‌های گمراه‌کننده صورت گرفته که به گفته وی، منجر به تحت فشار قرار گرفتن ساکنان این ایالت و تضعیف قدرت حکومت در آن شده است؛ وضعیتی که به فداکاری‌های خونین از سوی مردم انجامیده است.

سخنگوی ارتش پاکستان همچنین تاکید کرد که هر فردی که با تحریک طالبان پاکستان (TTP) همدلی داشته و از تروریست‌ها حمایت کند، سه گزینه پیش رو دارد: وادار کردن آنها (تروریست‌ها) به تسلیم شدن، کمک به نیرو‌های مسلح و رویارویی با عواقب.

او هشدار داد که اسلام‌آباد تمام اقدامات لازم را برای حفاظت از حاکمیت خود در برابر تروریست‌ها اتخاذ خواهد کرد.

شایان ذکر است که منطقه شمال غرب پاکستان شاهد خشونت‌های مستمر است که آخرین مورد آن دو روز پیش رخ داد و در آن، ۹ سرباز و دو افسر در حمله افراد مسلح کشته شدند. در مقابل، نیرو‌های مسلح پاکستان با از پای درآوردن ۳۰ فرد مسلح شرکت‌کننده در این حمله، که نزدیک مرز افغانستان رخ داد، پاسخ دادند.

منبع: المیادین

برچسب ها: ارتش پاکستان ، طالبان پاکستان ، هند و پاکستان
