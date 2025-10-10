باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
درگیری حقوقی تازه میان کاخ سفید و شیکاگو + فیلم

گارد ملی در شیکاگو برای دو هفته متوقف شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - یک قاضی فدرال در ایالت ایلینوی با صدور حکمی موقت استقرار نیروهای گارد ملی به دستور دونالد ترامپ در این ایالت را دست کم برای دو هفته متوقف کرد.

