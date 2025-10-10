باشگاه خبرنگاران جوان - در دومین روز از یازدهمین دوره رقابت‌های قهرمانی جهان پاراوزنه‌برداری در بخش جوانان، مانی سعیدی ملی‌ گلپوش جوان کشورمان در دسته ۸۸ کیلوگرم به مصاف حریفان خود رفت.

ورزشکار جوان کشورمان در حرکت اول خود وزنه ۱۶۶ کیلوگرم را مهار کرد. وی در دومین حرکت وزنه ۱۷۲ کیلوگرم را بالای سر برد و در حرکت سوم از مهار وزنه ۱۷۳ کیلوگرم بازماند اما توانست مدال طلا و عنوان قهرمانی جهان را از آن خود کرد.

️رقابت‌های جوانان در روزهای ۱۷ و ۱۸ مهر و برای نخستین بار در دو روز متوالی با حضور ۱۲۴ ورزشکار از ۲۸ کمیته ملی پارالمپیک برگزار می شود.