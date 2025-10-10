محاکمه شهروند ایرانی در فرانسه + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0631\u0648\u0632\u0646\u0627\u0645\u0647\u200c \u0641\u0631\u0627\u0646\u0633\u0648\u06cc \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062f\u0627\u062f: \u0645\u0647\u062f\u06cc\u0647 \u0627\u0633\u0641\u0646\u062f\u06cc\u0627\u0631\u06cc \u0634\u0647\u0631\u0648\u0646\u062f \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u06cc \u0633\u0627\u06a9\u0646 \u0641\u0631\u0627\u0646\u0633\u0647 \u0633\u0647 \u0645\u0627\u0647 \u062f\u06cc\u06af\u0631 \u0628\u0647 \u0627\u062a\u0647\u0627\u0645 \u0622\u0646\u0686\u0647 \u062d\u0645\u0627\u06cc\u062a \u0627\u0632 \u062a\u0631\u0648\u0631\u06cc\u0633\u0645 \u0646\u0627\u0645\u06cc\u062f\u0647 \u0627\u0646\u062f\u060c \u062f\u0631 \u062f\u0627\u062f\u06af\u0627\u0647 \u0645\u062d\u0627\u06a9\u0645\u0647 \u062e\u0648\u0627\u0647\u062f \u0634\u062f.\n