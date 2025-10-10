باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
محاکمه شهروند ایرانی در فرانسه + فیلم

شهروند ایرانی در فرانسه به اتهام حمایت از فلسطین محاکمه می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - روزنامه‌ فرانسوی گزارش داد: مهدیه اسفندیاری شهروند ایرانی ساکن فرانسه سه ماه دیگر به اتهام آنچه حمایت از تروریسم نامیده اند، در دادگاه محاکمه خواهد شد.

