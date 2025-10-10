وزیر ارتباطات دستور اجرای توسعه فیبر نوری حرم مطهر حضرت احمد بن موسی شاهچراغ(ع) را صادر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید ستار هاشمی در دیدار با تولیت حرم مطهر حضرت احمد بن موسی شاهچراغ (ع) و نماینده ولی‌فقیه در استان فارس، اظهار کرد: ما در نقاط مختلف کشور به‌ویژه کلان‌شهر‌ها این چالش قطعی خطوط را داریم و رفع این مهم به‌صورت جدی در دستور کار قرار دارد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بیان کرد: ارتقای ارتباطات اولویت است و از هیچ تلاشی برای تحقق این هدف دریغ نخواهیم کرد.

هاشمی عنوان کرد: برخی از قطع و وصلی‌های خطوط ارتباطی، ناشی از ناترازی برق بوده است؛ با این حال، تلاش شده تا با تامین باتری برای سایت‌های تلفن همراه، مشکلات در زمان قطعی برق به حداقل برسد.

او خاطرنشان کرد: تامین باتری، جایگزین قطعی‌های مکرر برق نیست و مشکل ناترازی باید در منبع حل شود؛ با این وجود، با اپراتور‌ها برای تامین فوری باتری و بهبود زیرساخت‌های برق همکاری شده است تا حتی در شرایط عادی نیز پایداری ارائه خدمات حفظ شود.

وزیر ارتباطات همچنین در این دیدار دستور اجرای توسعه فیبر نوری حرم مطهر حضرت احمد بن موسی شاهچراغ (ع) را صادر کرد.

گفتنی است وزیر ارتباطات همچنین به همراه استاندار فارس با حضور در جوار قبور شهدای حادثه تروریستی این حرم مطهر، ضمن قرائت فاتحه، به مقام شامخ این شهدای گرانقدر ادای احترام کرد.

در ادامه و در راستای تکریم مقام شامخ شهدا و ارج نهادن به ایثارگری‌های فرزندان این مرز و بوم، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با خانواده‌ این شهید دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید، از صبر، استقامت و فداکاری خانواده‌ او تجلیل کرد.

استان فارس در این رویداد ۱۳ شهید را تقدیم میهن اسلامی کرد که سه تن از آنها در داخل استان و مابقی در تهران و قم به مقام رفیع شهادت نائل آمدند.

این جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، ناشی از خوی وحشیگری صهیونیست‌ها و با پشتیبانی ناتو رخ داد، اما این تهاجم با ایستادگی و مقاومت مردم دلیر ایران مواجه شد.

وزیر ارتباطات قرار است در ادامه برنامه‌های روز نخست، از اداره‌کل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منطقه جنوب بازدید کند و در نشستی با مدیران ستادی و استانی وزارتخانه، آخرین وضعیت پروژه‌های ارتباطی استان فارس را مورد بررسی قرار دهد.

پیش از این سفر، معاونان و مدیران وزارت ارتباطات در روزهای متوالی در نشست‌های برخط با فرمانداران و مدیران شهرستان‌های مختلف استان، وضعیت زیرساخت‌های ارتباطی، پوشش شبکه‌های همراه، توسعه فیبر نوری، پایداری شبکه و کیفیت خدمات مناطق روستایی و صنعتی را بررسی کردند تا گزارش کامل آن به جلسه جمع‌بندی با حضور وزیر ارتباطات ارائه شود.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، روز شنبه (۱۹ مهرماه)، وزیر ارتباطات با حضور در موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC) و شرکت در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، آیین رسمی افتتاح پروژه‌های ارتباطی فارس را برگزار می‌کند.

در این مراسم، ۴۵۵ پروژه ارتباطی و فناوری اطلاعات با اعتباری افزون بر ۴۲ هزار و ۳۴۷ میلیارد ریال به بهره‌برداری می‌رسد.

این طرح‌ها شامل اتصال ۱۰۷ روستا از طریق راه‌اندازی ۶۸ ایستگاه جدید و ارتقای ۱۷ ایستگاه تلفن همراه به نسل‌های بالاتر، اجرای طرح فیبر نوری منازل و کسب‌وکارها در ۲۷ شهر استان و راه‌اندازی هفت ایستگاه تلفن همراه نسل پنجم (۵G) است.

وزیر ارتباطات در ادامه سفر، در نشست مشترک با نخبگان فناوری، اعضای نظام صنفی رایانه‌ای و کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق بازرگانی استان حضور خواهد یافت تا راهکارهای توسعه زیست‌بوم دیجیتال در فارس بررسی شود.

همچنین، دیدار با دانشگاهیان، بازدید از دانشگاه شیراز و شرکت در آیین گرامیداشت روز حافظ، از دیگر برنامه‌های فرهنگی و علمی روز دوم این سفر خواهد بود.

سفر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به استان فارس با هدف ارتقای پوشش ارتباطی، توسعه فیبر نوری، افزایش ظرفیت شبکه در مناطق کم‌برخوردار و تحقق عدالت ارتباطی انجام می‌شود و گامی مهم در جهت تقویت زیرساخت‌های دیجیتال و پیوند میان بخش‌های دانشگاهی، فناورانه و اجرایی کشور به شمار می‌رود.

منبع: اداره ارتباطات و فناوری اطلاعات فارس