باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - قرار است دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا صبح دوشنبه وارد سرزمین‌های اشغالی شود و در کنست سخنرانی کند.

یک مقام صهیونیست تأیید کرد که ترامپ برای ایراد سخنرانی به کنست خواهد رفت و با اسرای آزاد شده دیدار خواهد کرد.

رسانه عبری کان نیز اعلام کرد که در ابتدا قرار بود ترامپ روز یکشنبه به سرزمین‌های اشغالی برسد، اما این سفر به دلیل مشکلات لجستیکی، یک روز به تعویق افتاد.

پس از اعلام توافق آتش‌بس غزه و اجرای مرحله اول طرح ۲۰ بندی ترامپ، رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد که قصد دارد یکشنبه به خاورمیانه برود و امیدوار است هنگام آزادی اسرا در سرزمین‌های اشغالی باشد.

طبق مرحله اول این طرح، رژیم اسرائیل عقب‌نشینی اولیه از غزه را انجام خواهد داد و حماس اسرای اسرائیلی را ظرف ۷۲ ساعت پس از عقب‌نشینی آزاد خواهد کرد. در عوض، رژیم اسرائیل نزدیک به ۲۰۰۰ اسیر فلسطینی، از جمله ۲۵۰ اسیر محکوم به حبس ابد، را آزاد خواهد کرد.

این اولین سفر ترامپ به سرزمین‌های اشغالی از زمان بازگشت او به کاخ سفید در ژانویه خواهد بود.

منبع: تایمز اسرائیل