رضا کنگری رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت: با توجه به فصل برداشت حبوبات، برخی کالاها همچون لوبیا چیتی افزایش قیمت نداشته، اما لوبیا قرمز و نخود افزایش قیمت ناشی از کاهش حجم بار برداشت و نوسان نرخ ارز داشته است.



وی قیمت هرکیلو برنج ایرانی از ۲۲۰ تا ۳۳۵ هزارتومان، برنج پاکستانی ۱۲۵ هزارتومان در بنکداری ها اعلام کرد و افزود: با احتساب ۳ درصد سود به خرده فروشی ها و ۱۵ درصد سود به مصرف کننده عرضه می شود.

کنگری ادامه داد: رفع ممنوعیت و محدودیت واردات و انحصار واردات به تعدیل قیمت و تنظیم بازار کمک می کند، درحالیکه با نوسان قیمت ها کشاورز رغبتی به عرضه ندارد.

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی با بیان اینکه چالش حاشیه سود روغن کماکان ادامه دارد، گفت: روغن بصورت محدود عرضه می شود و مشکل حاشیه سود از کارخانه تا مصرف کننده نهایی ۳ درصد بود که بدلیل آنکه حاشیه سود ۱۵ درصد لحاظ نشده بود، عرضه بصورت محدود توسط فروشگاه ها انجام می شد که طی مکاتبه با اتاق اصناف امیدواریم این معضل مرتفع شود.