رئیس اتحادیه بنکداران‌مواد غذایی گفت: با توجه به فصل برداشت حبوبات، قیمت لوبیا چیتی نوسانی نداشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - رضا کنگری رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت: با توجه به فصل برداشت حبوبات، برخی کالاها همچون لوبیا چیتی افزایش قیمت نداشته، اما لوبیا قرمز و نخود افزایش قیمت ناشی از کاهش حجم بار برداشت و نوسان نرخ ارز داشته است.

وی قیمت هرکیلو برنج ایرانی از ۲۲۰ تا ۳۳۵ هزارتومان، برنج پاکستانی ۱۲۵ هزارتومان در بنکداری ها اعلام کرد و افزود: با احتساب ۳ درصد سود به خرده فروشی ها و ۱۵ درصد سود به مصرف کننده عرضه می شود.
کنگری ادامه داد: رفع ممنوعیت و محدودیت واردات و انحصار واردات به تعدیل قیمت و تنظیم بازار کمک می کند، درحالیکه با نوسان قیمت ها کشاورز رغبتی به عرضه ندارد.

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی با بیان اینکه چالش حاشیه سود روغن کماکان ادامه دارد، گفت: روغن بصورت محدود عرضه می شود و مشکل حاشیه سود از کارخانه تا مصرف کننده نهایی ۳ درصد بود که بدلیل آنکه حاشیه سود ۱۵ درصد لحاظ نشده بود، عرضه بصورت محدود توسط فروشگاه ها انجام می شد که طی مکاتبه با اتاق اصناف امیدواریم این معضل مرتفع شود.

برچسب ها: اقلام اساسی ، بازار برنج ، بازار حبوبات
تبادل نظر
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۹
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۳ ۱۹ مهر ۱۴۰۴
لوبیا باطلا برابری می کنه
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۸ ۱۹ مهر ۱۴۰۴
حق التدریس اساتید حق التدریس دانشگاه فنی و حرفه ای (ملی مهارت)۸ماه است واریز نشده
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۵ ۱۹ مهر ۱۴۰۴
طبق جدول نرخ اعلامی گمرک در هفته پیش ، لوبیا چیتی از آفریقا کیلویی ۷۰ هزار تومان و از روسیه کیلویی ۱۰۰ هزار تومان (سفید تر و مرغوب تر) و از ترکیه کیلویی ۱۲۰ هزار وارد میشود .بعد توسط بازاریان و دلالان خیلی راحت کیلویی ۵۰۰ هزار فروخته میشود. مسئولین نظارتی و دولت و ..... فقط ناظر هستند
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۲ ۱۹ مهر ۱۴۰۴
دیگه هیچ امیدی به معیشت نیست فقط باید گرسنگی کشید
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۵ ۱۹ مهر ۱۴۰۴
خدا مردم ما از شر مسئول بی کفایت و نالایق نجات دهد که با بی تدبیری این گرانی ها را به مردم تحمیل می کنند و مردم را دچار رنج و خجالت زدگی خانواده می کنند
۰
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علی
۱۰:۰۷ ۱۹ مهر ۱۴۰۴
سلام و علیکم
عزیز من چرا چرند و پرند میگی، لوبیا چیتی الان با قیمت 550 هزار تومان داره عرضه میشه خود من سه شنبه هفته قبل خریدم 498 هزار تومان
چرا مردم رو نادان فرض می کنید؟
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۸ ۱۹ مهر ۱۴۰۴
سلطان لوبیا چیتی را هم مثل سلطان سکه سه میلیون تومانی باید ادب کرد
۱
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۱ ۱۹ مهر ۱۴۰۴
قدیما مردم برنج نمیخوردن و هیشکی شکم نداشت و از وقتی نونواییا ماشینی شدن و شروع به پختن نونای مزخرف فعلی کردن مردم به ناچار رفتن سراغ برنج مضر و مزخرف
۲
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۳ ۱۹ مهر ۱۴۰۴
قدیم ها نون ها نون واقعی بودن گندم را کسی سبوس اش را جدا نمی‌کرد قدیم ها هر هفت روز هفته بیشتر مردم نهارشون بیشتر آبگوشت بود اما حالا در ماه هم نمیشه آبگوشت خورد قدیم ها بانکها ربا نمی‌دادند مردم از بانک ها پول نزول نمیکردند قدیم ها لقمه ها پاک بود بانک ها اسلامی بودند آلان زندگی همه مردم با پول بانکها حرام و حلال قاطی شده قدیم نان سالم و حلال می‌خوردند شکم نداشتند
