وزنه‌بردار ایران در گروه B دسته ۱۱۰ کیلوگرم با رکورد مجموع ۳۸۶ کیلوگرم در رده قرار ششم گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - رقابت گروه B دسته ۱۱۰ کیلوگرم وزنه‌برداری قهرمانی جهان ۲۰۲۵ نروژ برگزار شد. ایران یک وزنه‌بردار در این گروه داشت که تا آستانه اوت کردن در دوضرب پیش رفت اما در آخرین تلاش وزنه خود را زد و توانست در جدول مسابقات بماند. 

ابوالفضل زارع برای دومین بار در بزرگسالان جهان شرکت کرد و با رکورد ۱۷۶ کیلوگرم یک‌ضرب، ۲۱۰ کیلوگرم دوضرب و مجموع ۳۸۶ کیلوگرم در رده ششم قرار گرفت. 

او در یک‌ضرب پنجم و در دوضرب هفتم شد. 

زارع ۱۹ ساله در مسابقات جهانی سال گذشته در دسته ۱۰۲ کیلوگرم، هشتم شد.

برای مشخص شدن جایگاه او در قهرمانی جهان باید رقابت گروه A برگزار شود. 

۱۰ وزنه‌بردار در گروه B حضور داشتند. وزنه‌بردار ترکیه در یک ضرب اوت کرد. 

عملکرد نماینده ایران به شرح زیر است:

یک‌ضرب 

ابوالفضل زارع وزنه‌های ۱۶۶ و ۱۷۲ کیلوگرم را با موفقیت مهار کرد. 

او در یک‌ضرب هم وزنه ۱۷۶ کیلوگرم را بالای سر برد و در رده پنجم قرار گرفت. 

دوضرب

 زارع در دوضرب به عنوان اولین وزنه‌بردار روی تخته آمد و در حرکت اول در مهار وزنه ۲۰۸ کیلوگرم ناموفق بود و آن را انداخت.

بهداد سلیمی سرمربی تیم ملی برای حرکت دوم، وزنه او را به ۲۰۹ کیلوگرم افزایش داد و زارع این وزنه را هم تا لبه تخته آورد و سپس انداخت. 

سلیمی برای اینکه زارع بیشتر استراحت کند وزنه او را به ۲۱۰ کیلوگرم افزایش داد و او باید حتما وزنه را سوم را مهار می‌کرد تا از اوت کردن فرار می‌کرد و موفق شد این وزنه را مهار کند و در جدول باقی بماند و هفتم شد. 

او رکورد مجموع ۳۸۶ کیلوگرم را ثبت کرد و در رده ششم قرار گرفت. 

 
 
