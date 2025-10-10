انگلیس فرانسه و آلمان ادعا کردند که قصد دارند با تهران و واشنگتن وارد مذاکره شوند تا بر سر نرسیدن ایران به سلاح هسته‌ای توافقی صورت گیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - سران انگلیس، فرانسه و آلمان امروز جمعه، با وجود اقدامات چند وقت اخیر از جمله فعال کردن مکانیسم ماشه علیه ایران ادعا کردند که قصد دارند با تهران و واشنگتن مذاکره کنند تا به توافقی دست بیابند که عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای را تضمین کند.

این سه کشور اروپایی از سویی دیگر اعلام کردند که در یک تماس تلفنی توافق کرده‌اند برای حمایت از نیرو‌های مسلح اوکراین، به سمت استفاده از ارزش دارایی‌های مسدودشده روسیه حرکت کنند.

در بیانیه‌ای که توسط دولت آلمان منتشر شد، رهبران گروه تروئیکای اروپا (سه کشور اروپایی) اظهار داشتند که این کار را با همکاری آمریکا انجام خواهند داد.

در این بیانیه که از سوی کر استارمر، نخست‌وزیر انگلیس، امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه و فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان منتشر شد، آمده است: ما آماده‌ایم که به سوی استفاده هماهنگ از ارزش دارایی‌های دولتی مسدودشده روسیه برای حمایت از نیرو‌های مسلح اوکراین و در نتیجه کشاندن روسیه به میز مذاکره پیش برویم. 

این بیانیه همچنین افزود که آنها از توافق آتش‌بس غزه استقبال کرده و متعهد شدند که به محض اجرایی شدن آتش‌بس، کمک‌های بشردوستانه را از سر بگیرند.

منبع: الجزیره و رویترز

