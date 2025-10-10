آیین تجلیل از دانشجوی نمونه و برتر کشوری و استاد برترکه در محل سالن شمس پردیس علامه امینی تبریز با حضور یزدانی رئیس دانشگاه، معاونین، روسای دانشکده‌ها و جمع زیادی از دانشجویان برگزار گردید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ خدادادی - یزدانی رئیس دانشگاه فرهنگیان آذربایجان شرقی ضمن ابراز خرسندی از این موفقیت بزرگ علمی برای دانشگاه فرهنگیان کشور و استان افزود: برای تعالی جامعه هرچند همه اقشار جامعه دخیل هستند، اما نخبگان از نقش موثرتری برخوردار هستند. نخبگان نیروی شاد جامعه می‌باشند و نیروی انسانی ماهر و فن آور توسعه جامعه را درپی خواهد داشت.

یزدانی تصریح کرد:اگر می‌خواهیم قله‌های پیشرفت را بپیمائیم و در دنیا حرفی برای گفتن داشته باشیم راه حل آن در نخبه پروری می‌باشد.

ایشان ظرفیت‌های علمی دانشگاه فرهنگیان را برای کشور مهم توصیف کرد و افزود؛ در جنگ ۱۲ روزه، دانشجویان و دانشمندان ایرانی با طراحی موشک‌های بومی نقش مؤثری در پیروزی ایفا کردند. امروز نیز باید با شناسایی استعداد‌ها و تأمین منابع علمی، مسیر توسعه فناوری را در دانشگاه فرهنگیان و کشور را باید هموار کنیم.

گفتنی است دکتر جعفر عظمت دانشیار شیمی دانشگاه فرهنگیان آذربایجان شرقی برای سومین سال متوالی در فهرست دودرصد دانشمندان برتر جهان جای گرفته و امیر محمد بهرامی مداح دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی دانشگاه فرهنگیان آذربایجان شرقی دانشجوی نمونه کشوری و نفر اول پنج دانشجوی نمونه برگزیده کشوری می‌باشد که هفته پیش توسط معاون اول رییس جمهور تجلیل شد.

آیین تجلیل از دانشجوی نمونه و برتر کشوری و استاد برتر دانشگاه فرهنگیان استان آذربایجان شرقی
