باشگاه خبرنگاران جوان؛ خدادادی - یزدانی رئیس دانشگاه فرهنگیان آذربایجان شرقی ضمن ابراز خرسندی از این موفقیت بزرگ علمی برای دانشگاه فرهنگیان کشور و استان افزود: برای تعالی جامعه هرچند همه اقشار جامعه دخیل هستند، اما نخبگان از نقش موثرتری برخوردار هستند. نخبگان نیروی شاد جامعه میباشند و نیروی انسانی ماهر و فن آور توسعه جامعه را درپی خواهد داشت.
یزدانی تصریح کرد:اگر میخواهیم قلههای پیشرفت را بپیمائیم و در دنیا حرفی برای گفتن داشته باشیم راه حل آن در نخبه پروری میباشد.
ایشان ظرفیتهای علمی دانشگاه فرهنگیان را برای کشور مهم توصیف کرد و افزود؛ در جنگ ۱۲ روزه، دانشجویان و دانشمندان ایرانی با طراحی موشکهای بومی نقش مؤثری در پیروزی ایفا کردند. امروز نیز باید با شناسایی استعدادها و تأمین منابع علمی، مسیر توسعه فناوری را در دانشگاه فرهنگیان و کشور را باید هموار کنیم.
گفتنی است دکتر جعفر عظمت دانشیار شیمی دانشگاه فرهنگیان آذربایجان شرقی برای سومین سال متوالی در فهرست دودرصد دانشمندان برتر جهان جای گرفته و امیر محمد بهرامی مداح دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی دانشگاه فرهنگیان آذربایجان شرقی دانشجوی نمونه کشوری و نفر اول پنج دانشجوی نمونه برگزیده کشوری میباشد که هفته پیش توسط معاون اول رییس جمهور تجلیل شد.