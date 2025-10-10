ترامپ چین را به خصومت تجاری بزرگ متهم و ادعا کرد پکن قصد دارد با اعمال کنترل‌های صادراتی اقتصاد جهانی را تحت فشار قرار دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، شامگاه جمعه مدعی شد که  چیز‌های بسیار عجیبی  در چین در حال وقوع است زیرا پکن بسیار تهاجمی شده است.

ترامپ در پستی در پلتفرم تروث سوشیال  ادعا کرد: برخی چیز‌های بسیار عجیب در چین در حال وقوع است! آنها بسیار خصمانه شده‌اند و پیام‌هایی به کشور‌های سراسر جهان می‌فرستند مبنی بر اینکه می‌خواهند کنترل‌های صادراتی را بر هر جزء تولیدی مرتبط با فلزات خاکی کمیاب و تقریبا هر چیز دیگری که بتوانند به آن فکر کنند، حتی اگر در چین تولید نشده باشد، تحمیل کنند. 

رئیس جمهور آمریکا درادامه فرافکنی‌های خود علیه چین افزود: هیچ کس قبلا چنین چیزی ندیده بود، اما اساسا این کار بازار‌ها را مسدود می‌کند و زندگی را برای تقریبا هر کشوری در جهان، و به‌ویژه برای خود چین، دشوار می‌سازد. 

او ادعا کرد:  کشور‌های دیگر با ما تماس گرفته‌اند و از این خصومت تجاری بزرگ که ناگهان پدید آمده، به شدت خشمگین هستند. رابطه ما با چین در شش ماه گذشته بسیار خوب بود، که همین امر این حرکت تجاری را شگفت‌آورتر می‌کند.

رئیس‌جمهور آمریکا در پایان ادعاهای خود گفت که او همیشه احساس می‌کرده است که چینی‌ها در کمین هستند، و اکنون، طبق معمول، ثابت شد که حق با او است! هیچ راهی برای اجازه دادن به چین وجود ندارد که دنیا را به گروگان بگیرد!.

این درحالی است که آمریکا طی چند ماه گذشته با افزایش تعرفه‌های گمرکی جنگی تجاری را به کشورهای جهان از جمله نزدیکترین متحدان خود مانند اتحادیه اروپا، ژاپن و کره جنوبی تحمیل کرده است.

منبع: آر تی

