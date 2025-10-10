باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم ملی فوتبال ایران در چارچوب بازی دوستانه ساعت ۲۰:۳۰ در ورزشگاه ولگوگراد آرهنای روسیه به مصاف تیم ملی روسیه رفت.
علیرضا بیرانوند، شجاع خلیلزاده، حسین ابرقویی، رامین رضائیان، علی نعمتی، سعید عزتاللهی، امید نورافکن، سامان قدوس، محمد محبی، امیرحسین حسینزاده و مهدی طارمی
سرمربی: امیر قلعه نویی
ماتوی سافونوف، گئورگی واهانیا، ایلیا ملیوخین، ایگور اوسپنکو، دنیل سیلیانوف، دمیتری باتراکوف، دانیل گلبوف، آنتون میرانچوک، ولادیسلاو گلوشنکوف، زالیمخان باکائف و ایوان ووروبیف
سرمربی: والری کارپین
دقیقه ۲: ضربه بازیکن روسیه به طارمی برخورد کرد و به کرنر رفت.
دقیقه ۳: ارسال ضربه کرنر بازیکن روسیه را مدافع تیم ملی ایران دفع کرد.
دقیقه ۵: ارسال نورافکن را ابرقویی با ضربه سر زد که گلر روسیه به کرنر فرستاد.