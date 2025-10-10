دیدار دوستانه تیم‌های ملی فوتبال ایران و روسیه امشب ساعت ۲۰:۳۰ در ورزشگاه ولگوگراد آره‌نای روسیه برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم ملی فوتبال ایران در  چارچوب  بازی دوستانه ساعت ۲۰:۳۰ در ورزشگاه ولگوگراد آره‌نای روسیه به مصاف  تیم ملی روسیه رفت. 

ترکیب تیم ملی فوتبال ایران 

علیرضا بیرانوند، شجاع خلیل‌زاده، حسین ابرقویی، رامین رضائیان، علی نعمتی، سعید عزت‌اللهی، امید نورافکن، سامان قدوس، محمد محبی، امیرحسین حسین‌زاده و مهدی طارمی 

سرمربی: امیر قلعه نویی 

ترکیب تیم ملی  فوتبال روسیه 

ماتوی سافونوف، گئورگی واهانیا، ایلیا ملیوخین، ایگور اوسپنکو، دنیل سیلیانوف، دمیتری باتراکوف، دانیل گلبوف، آنتون میرانچوک، ولادیسلاو گلوشنکوف، زالیمخان باکائف و ایوان ووروبیف

سرمربی: والری کارپین

دقایق حساس بازی 

دقیقه ۲: ضربه بازیکن روسیه به طارمی برخورد کرد و به کرنر رفت.

دقیقه ۳: ارسال ضربه کرنر بازیکن روسیه را مدافع تیم ملی ایران دفع کرد.

دقیقه ۵: ارسال نورافکن را ابرقویی با ضربه سر زد که گلر روسیه به کرنر فرستاد.

روسیه ۰ - ۰ ایران/ گزارش زنده بازی
