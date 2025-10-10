باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم ملی فوتبال ایران در چارچوب بازی دوستانه ساعت ۲۰:۳۰ در ورزشگاه ولگوگراد آره‌نای روسیه به مصاف تیم ملی روسیه رفت.

ترکیب تیم ملی فوتبال ایران

علیرضا بیرانوند، شجاع خلیل‌زاده، حسین ابرقویی، رامین رضائیان، علی نعمتی، سعید عزت‌اللهی، امید نورافکن، سامان قدوس، محمد محبی، امیرحسین حسین‌زاده و مهدی طارمی

سرمربی: امیر قلعه نویی

ترکیب تیم ملی فوتبال روسیه

ماتوی سافونوف، گئورگی واهانیا، ایلیا ملیوخین، ایگور اوسپنکو، دنیل سیلیانوف، دمیتری باتراکوف، دانیل گلبوف، آنتون میرانچوک، ولادیسلاو گلوشنکوف، زالیمخان باکائف و ایوان ووروبیف

سرمربی: والری کارپین

دقایق حساس بازی

دقیقه ۲: ضربه بازیکن روسیه به طارمی برخورد کرد و به کرنر رفت.

دقیقه ۳: ارسال ضربه کرنر بازیکن روسیه را مدافع تیم ملی ایران دفع کرد.

دقیقه ۵: ارسال نورافکن را ابرقویی با ضربه سر زد که گلر روسیه به کرنر فرستاد.

دقیقه ۷: ارسال پرتاب اوت بلند علی نعمتی را حسین زاده با ضربه سر زد مه مدافع روسیه توپ را به کرنر فرستاد.

دقیقه ۲۲: وروبیف با پاس زیبای آنتون میرانچوک گل اول روسیه را به ثمر رساند.

دقیقه ۲۶ : بیرانوند خروج اشتباهی داشت، اما دروازه خالی ایران را شجاع خلیل‌زاده نجات داد.

دقیقه ۳۴: موقعیت خطرناک برای ایران با فرصت طارمی روی ضدحمله که ضربه آخر او در اختیار کلر روسیه قرار گرفت. ‌

دقیقه ۴۲: ضربه خطرناک بازیکن روسیه از بالای دروازه به اوت رفت.

نیمه اول بازی با نتیجه یک بر صفر به نفع روسیه به پایان رسید.

دقیقه ۴۷: امیر حسین حسین زاده گل تساوی را به ثمر رساند.

دقیقه ۵۰: ارسال ضربه کرنر بازیکن روسیه را مدافع ایران از محوطه جریمه دور کرد.

دقیقه ۵۳: ارسال ضربه ایستگاهی سامان قدوس را مدافع روسیه دفع کرد.

دقیقه ۵۶:ارسال ضربه ایستگاهی بازیکن روسیه را مدافع ایران از محوطه جریمه دور کرد.

دقیقه ۵۸: ارسال بازیکن روسیه را علیرضا بیرانوند در اختیار گرفت.

دقیقه ۶۰: شوت امیر حسین حسین زاده با اختلاف زیاد به بالای دروازه روسیه رفت.

دقیقه ۶۱: ضربه بازیکن روسیه به بالای دروازه ایران رفت.

دقیقه ۶۷:ارسال ضربه کرنر بازیکن روسیه را شجاع خلیل زاده دور کرد.

دقیقه ۷۰: جهانبخش و اسماعیلی فر به جای رضاییان و حسین زاده وارد زمین مسابقه شدند.

دقیقه ۷۱: باتراکوف با شوت دیدنی گل دوم روسیه را به ثمر رساند.

دقیقه ۷۶: دروازه بان روسیه قبل از رسیدن توپ به بازیکن ایران توپ را به اوت فرستاد.

دقیقه ۷۸:شوت بازیکن ایران به بیرون از دروازه روسیه رفت.

دقیقه ۷۹: ضربه بازیکن روسیه را بیرانوند دفع کرد.

دقیقه ۸۰: ارسال جهانبخش را مدافع روسیه به کرنر فرستاد.

دقیقه ۸۲: کسری طاهری در آفساید صاحب توپ شد و این موقعیت از دست رفت.

دقیقه ۸۴: دقایقی از بازی به علت مصدومیت بازیکن روسیه متوقف شد.

دقیقه ۸۵: ارسال بازیکن روسیه قبل از رسیدن به مهاجم این تیم از سوی کمک داور آفساید گرفته شد.

دقیقه ۹۰: ارسال ضربه ایستگاهی بازیکن روسیه را مدافع ایران از محوطه جریمه دور کرد.

داور مسابقه ۴ دقیقه وقت اضافه برای نیمه دوم بازی گرفت.

دقیقه ۹۰+۲: ضربه سر شجاع خلیل زاده به بیرون از دروازه روسیه رفت.

دقیقه ۹۰+۳: ارسال بازیکن ایران را گلر روسیه در اختیار گرفت.

در نهایت این بازی با نتیجه ۲ بر یک به نفع تیم ملی روسیه به پایان رسید.