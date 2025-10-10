باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم ملی فوتبال ایران در چارچوب بازی دوستانه ساعت ۲۰:۳۰ در ورزشگاه ولگوگراد آرهنای روسیه به مصاف تیم ملی روسیه رفت.
علیرضا بیرانوند، شجاع خلیلزاده، حسین ابرقویی، رامین رضائیان، علی نعمتی، سعید عزتاللهی، امید نورافکن، سامان قدوس، محمد محبی، امیرحسین حسینزاده و مهدی طارمی
سرمربی: امیر قلعه نویی
ماتوی سافونوف، گئورگی واهانیا، ایلیا ملیوخین، ایگور اوسپنکو، دنیل سیلیانوف، دمیتری باتراکوف، دانیل گلبوف، آنتون میرانچوک، ولادیسلاو گلوشنکوف، زالیمخان باکائف و ایوان ووروبیف
سرمربی: والری کارپین
دقیقه ۲: ضربه بازیکن روسیه به طارمی برخورد کرد و به کرنر رفت.
دقیقه ۳: ارسال ضربه کرنر بازیکن روسیه را مدافع تیم ملی ایران دفع کرد.
دقیقه ۵: ارسال نورافکن را ابرقویی با ضربه سر زد که گلر روسیه به کرنر فرستاد.
دقیقه ۷: ارسال پرتاب اوت بلند علی نعمتی را حسین زاده با ضربه سر زد مه مدافع روسیه توپ را به کرنر فرستاد.
دقیقه ۲۲: وروبیف با پاس زیبای آنتون میرانچوک گل اول روسیه را به ثمر رساند.
دقیقه ۲۶ : بیرانوند خروج اشتباهی داشت، اما دروازه خالی ایران را شجاع خلیلزاده نجات داد.
دقیقه ۳۴: موقعیت خطرناک برای ایران با فرصت طارمی روی ضدحمله که ضربه آخر او در اختیار کلر روسیه قرار گرفت.
دقیقه ۴۲: ضربه خطرناک بازیکن روسیه از بالای دروازه به اوت رفت.
نیمه اول بازی با نتیجه یک بر صفر به نفع روسیه به پایان رسید.
دقیقه ۴۷: امیر حسین حسین زاده گل تساوی را به ثمر رساند.
دقیقه ۵۰: ارسال ضربه کرنر بازیکن روسیه را مدافع ایران از محوطه جریمه دور کرد.
دقیقه ۵۳: ارسال ضربه ایستگاهی سامان قدوس را مدافع روسیه دفع کرد.
دقیقه ۵۶:ارسال ضربه ایستگاهی بازیکن روسیه را مدافع ایران از محوطه جریمه دور کرد.
دقیقه ۵۸: ارسال بازیکن روسیه را علیرضا بیرانوند در اختیار گرفت.
دقیقه ۶۰: شوت امیر حسین حسین زاده با اختلاف زیاد به بالای دروازه روسیه رفت.
دقیقه ۶۱: ضربه بازیکن روسیه به بالای دروازه ایران رفت.
دقیقه ۶۷:ارسال ضربه کرنر بازیکن روسیه را شجاع خلیل زاده دور کرد.
دقیقه ۷۰: جهانبخش و اسماعیلی فر به جای رضاییان و حسین زاده وارد زمین مسابقه شدند.
دقیقه ۷۱: باتراکوف با شوت دیدنی گل دوم روسیه را به ثمر رساند.
دقیقه ۷۶: دروازه بان روسیه قبل از رسیدن توپ به بازیکن ایران توپ را به اوت فرستاد.
دقیقه ۷۸:شوت بازیکن ایران به بیرون از دروازه روسیه رفت.
دقیقه ۷۹: ضربه بازیکن روسیه را بیرانوند دفع کرد.
دقیقه ۸۰: ارسال جهانبخش را مدافع روسیه به کرنر فرستاد.
دقیقه ۸۲: کسری طاهری در آفساید صاحب توپ شد و این موقعیت از دست رفت.
دقیقه ۸۴: دقایقی از بازی به علت مصدومیت بازیکن روسیه متوقف شد.
دقیقه ۸۵: ارسال بازیکن روسیه قبل از رسیدن به مهاجم این تیم از سوی کمک داور آفساید گرفته شد.
دقیقه ۹۰: ارسال ضربه ایستگاهی بازیکن روسیه را مدافع ایران از محوطه جریمه دور کرد.
داور مسابقه ۴ دقیقه وقت اضافه برای نیمه دوم بازی گرفت.
دقیقه ۹۰+۲: ضربه سر شجاع خلیل زاده به بیرون از دروازه روسیه رفت.
دقیقه ۹۰+۳: ارسال بازیکن ایران را گلر روسیه در اختیار گرفت.
در نهایت این بازی با نتیجه ۲ بر یک به نفع تیم ملی روسیه به پایان رسید.