باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - منابع فلسطینی شامگاه جمعه اعلام کردند رژیم تروریستی اسرائیل با وجود آتش‌بس که امروز از سوی کابینه این رژیم، گروهی از مردم غزه را در خیابان موسسه شیخ محمد النجار، در جنوب شهر حمد، شمال غربی خان یونس بمباران کرد.

منابع فلسطینی افزودند که در این نقض جدید آتش‌بس از سوی رژیم تروریستی اسرائیل دو فلسطینی در جنوب شهر حمد در خان یونس، جنوب نوار غزه به شهادت رسیدند.

شایان ذکر است که از ابتدای امروز (جمعه) نیز در نخستین ساعت‌های اجرای توافق آتش‌بس در نوار غزه که با تأیید کابینه رژیم صهیونیستی همراه بود، گزارش‌های متعددی از نقض این توافق توسط نیرو‌های اشغالگر در مناطق مختلف این نوار کوچک دریافتی شده است.

در ادامه این نقض آشکار آتش‌بس، خبرنگاران از تداوم حملات در شرق شهر غزه خبر داده‌اند که علاوه بر بمباران هوایی و توپخانه‌ای، با تیراندازی بالگرد‌های نظامی رژیم صهیونیستی همراه شده است. همچنین ناوگان جنگی این رژیم با شلیک به سوی ساحل غربی غزه در امتداد خیابان الرشید، در نزدیکی محور نتساریم در مرکز نوار غزه، بر دامنه درگیری‌ها افزوده است.

منبع: کانال تلگرامی المسیره