شکست سنگین کره جنوبی مقابل برزیل و تساوی ژاپن مقابل پاراگوئه در مهمترین بازی‌های دوستانه فوتبال رقم خورد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در دیداری دوستانه از چارچوب مسابقات ملی فیفا دی ماه اکتبر، تیم‌های کره جنوبی و برزیل به مصاف هم رفتند که این مسابقه با برتری ۵-۰ سلسائو به پایان رسید. در این بازی که به میزبانی شهر سئول برگزار شد، استوائو ویلیان (دو بار)، رودریگو (دو بار) و وینیسیوس جونیور گل‌های تیم کارلو آنچلوتی را به ثمر رساندند.

در دیگر دیدار دوستانه، مصاف ژاپن و پاراگوئه با تساوی ۲-۲ به پایان رسید. ژاپنی‌ها با وجود دریافت گل نخست، دوبار به بازی برگشتند و اجازه شکست ندادند. سامورایی‌ها در این دیدار خانگی در دقیقه ۹۴ از شکست فرار کردند.

تیم ملی اروگوئه هم در یک دیدار دوستانه با یک گل جمهوری دومنیکن را شکست داد.

 

