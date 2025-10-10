باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی فوتبال ایران از ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه امشب در نخستین دیدار تدارکاتی اش در فیفادی ماه اکتبر مقابل روسیه قرار میگیرد و امیدوار است پس از نمایش ضعیفش در تورنمنت کافا، در ورزشگاه ولگوگراد عملکرد تماشاگرپسندی ارائه بدهد و بتواند نتیجه بگیرد.
ترکیب تیم ملی روسیه:
ماتوی سافونوف، گئورگی واهانیا، ایلیا ملیوخین، ایگور اوسپنکو، دنیل سیلیانوف، دمیتری باتراکوف، دانیل گلبوف، آنتون میرانچوک، ولادیسلاو گلوشنکوف، زالیمخان باکائف و ایوان ووروبیف
ترکیب تیم ملی ایران:
علیرضا بیرانوند، شجاع خلیلزاده، حسین ابرقویی، رامین رضائیان، علی نعمتی، سعید عزتاللهی، امید نورافکن، سامان قدوس، محمد محبی، امیرحسین حسینزاده و مهدی طارمی