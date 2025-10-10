باشگاه خبرنگاران جوان - در پی ارتباط تلفنی برنامه دست اول بخش عصرگاهی با صادق درودگر یکی از مدیران حوزه ورزش و از کارشناسان ثابت برنامه های ورزشی تلویزیون، در خصوص اعتراضات جهانی ورزشکاران نسبت به نسل کشی مردم غزه توسط رژیم صهیونیستی، این کارشناس ضمن محکوم کردن جنایات این رژیم در غزه، در بخشی از صحبت‌هایش به موضوع ۷ اکتبر اشاره کرد که کاملاً نظر شخصی این کارشناس بود و به هیچ عنوان مورد تایید شبکه ورزش و رسانه ملی نمی باشد.

شبکه ورزش سیما همواره در بازتاب واکنش های جهانی جامعه ورزش نسبت به جنایات رژیم غاصب صهیونیستی کوشیده است و از تمام ابزارهای رسانه ای در جهت محکوم کردن جنایات این رژیم جعلی استفاده می کند.