باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دانیل بانش، نماینده ناتو و مسئول عملیات هسته‌ای، امروز اعلام کرد که آمریکا در رزمایش‌های بازدارندگی هسته‌ای این پیمان شرکت خواهد کرد.

بانش تاکید کرد که آمریکا تا به حال هیچ نشانه‌ای مبنی بر تغییر در استراتژی نظامی خود در اروپا نشان نداده است. همچنین، خبرگزاری بلومبرگ گزارش داد که آمریکا چندین جنگنده اف-۳۵ را برای این رزمایش‌ها ارائه خواهد کرد.

از سوی دیگر، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، امروز پس از سفر به تاجیکستان در یک کنفرانس مطبوعاتی تاکید کرد که اگر هر کشوری به دلیل گذشت ده‌ها سال از ذخیره‌سازی، به منظور تایید اعتبار یا کارایی سلاح هسته‌ای خود، اقدام به آزمایش هسته‌ای کند، روسیه نیز مقابله به مثل خواهد کرد.

پوتین پیش‌تر در کنفرانس گفت‌وگوی بین‌المللی والدای نیز اظهار کرده بود که روسیه از آمادگی برخی کشور‌ها برای انجام آزمایش‌های هسته‌ای مطلع است و تاکید کرده بود که اگر آنها این کار را انجام دهند، روسیه نیز همین کار را خواهد کرد.

منبع: آر تی