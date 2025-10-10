باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - به گفته چهار منبع آگاه، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا قصد دارد در سفر خود به مصر در هفته آینده، در اجلاسی با محور غزه شرکت کند که چندین نفر از سران بین‌المللی در آن حضور دارند.

به گفته این منابع، اجلاس مذکور توسط عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهور مصر سازماندهی می‌شود که پیش از این با چندین رهبر اروپایی و عربی تماس گرفته و دعوتنامه‌هایی را برای شرکت در آن ارسال کرده است.

این منابع گفتند که انتظار می‌رود رهبران یا وزرای امور خارجه آلمان، فرانسه، انگلیس، ایتالیا، قطر، امارات، اردن، ترکیه، عربستان، پاکستان و اندونزی در آن شرکت کنند.

مقامات آمریکایی تأیید کردند که ترامپ هم قصد دارد در این اجلاس شرکت کند. انتظار می‌رود ترامپ صبح دوشنبه به وقت محلی وارد سرزمین‌های اشغالی شود، در کنست سخنرانی کند و با خانواده اسرای اسرائیلی دیدار کند. بعدازظهر دوشنبه، ترامپ برای دیدار با السیسی و شرکت در مراسم امضای توافق‌نامه صلح غزه به همراه دیگر ضامنان آن یعنی مصر، قطر و ترکیه به مصر سفر خواهد کرد.

به گفته منابع، اجلاس رهبران احتمالاً صبح سه‌شنبه برگزار می‌شود، اما ممکن است به دوشنبه نیز موکول شود.

منبع: آکسیوس