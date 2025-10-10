رئیس‌جمهور کلمبیا عقب‌نشینی ارتش اسرائیل و بازگشت مردم به غزه را یک پیروزی موقت برای بشریت توصیف کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - گوستاوو پترو، رئیس جمهور کلمبیا شامگاه جمعه اعلام کرد که بازگشت به غزه نشان دهنده یک پیروزی موقت برای بشریت است. بدون مبارزه بشردوستانه، قاتلان کودکان عقب نشینی نمی‌کردند. 

پیش از این پترو گفته بود: من هیچ احترامی برای بنیامین نتانیاهو به عنوان قاتل کودکان قائل نیستم و به دونالد ترامپ می‌گویم که اگر ارتش خود را به غزه اعزام کند من نیز ارتش کلمبیا را اعزام کرده و ما خواهیم جنگید.

پترو پیش تر در سخنرانی خود در میان معترضان طرفدار فلسطین در خارج از مقر سازمان ملل در نیویورک، خواستار تشکیل یک نیروی مسلح جهانی با اولویت آزادسازی فلسطینی‌ها شده و از سربازان آمریکایی خواسته بود تا اسلحه‌های خود را به سمت مردم نشانه نگیرند، از دستورات ترامپ سرپیچی و از دستورات بشریت پیروی کنند.

رئیس جمهور کلمبیا همچنین روز جمعه گذشته و در ادامه سیاست‌های ظلم‌ستیزانه و ضد صهیونیستی خود گفت که رئیس جمهور آمریکا باید بفهمد که اگر فورا غذا و کمک وارد غزه نشود، هرگز نمی‌تواند هیچ طرح صلحی را آغاز کند.

منبع: کانال تلگرامی خبرگزاری شهاب فلسطین

