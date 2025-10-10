باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
بحران در بازار طلای ترکیه + فیلم

نوستانات قیمتی بازار‌های اصلی طلا در ترکیه خرید و فروش را قفل کرد. کارشناسان می‌گویند در پنج دهه اخیر این بحران در بازار طلای ترکیه بی‌سابقه بوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - در تازه‌ترین تحولات اقتصادی ترکیه، بازارهای اصلی طلا تحت فشار سنگینی از نوسانات قیمتی قرار گرفته‌اند؛ نوساناتی که به گفته تحلیلگران، در پنج دهه اخیر بی‌سابقه محسوب می‌شوند.

