بحران در بازار طلای ترکیه + فیلم

\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 -\u00a0\u062f\u0631 \u062a\u0627\u0632\u0647\u200c\u062a\u0631\u06cc\u0646 \u062a\u062d\u0648\u0644\u0627\u062a \u0627\u0642\u062a\u0635\u0627\u062f\u06cc \u062a\u0631\u06a9\u06cc\u0647\u060c \u0628\u0627\u0632\u0627\u0631\u0647\u0627\u06cc \u0627\u0635\u0644\u06cc \u0637\u0644\u0627 \u062a\u062d\u062a \u0641\u0634\u0627\u0631 \u0633\u0646\u06af\u06cc\u0646\u06cc \u0627\u0632 \u0646\u0648\u0633\u0627\u0646\u0627\u062a \u0642\u06cc\u0645\u062a\u06cc \u0642\u0631\u0627\u0631 \u06af\u0631\u0641\u062a\u0647\u200c\u0627\u0646\u062f\u061b \u0646\u0648\u0633\u0627\u0646\u0627\u062a\u06cc \u06a9\u0647 \u0628\u0647 \u06af\u0641\u062a\u0647 \u062a\u062d\u0644\u06cc\u0644\u06af\u0631\u0627\u0646\u060c \u062f\u0631 \u067e\u0646\u062c \u062f\u0647\u0647 \u0627\u062e\u06cc\u0631 \u0628\u06cc\u200c\u0633\u0627\u0628\u0642\u0647 \u0645\u062d\u0633\u0648\u0628 \u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u0646\u062f.\n