همسر رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که در پاسخ به پیام او درباره کودکان اوکراینی ولادیمیر پوتین ابراز تمایل به همکاری کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ملانیا ترامپ، همسر رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد که پاسخی از ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه در خصوص پیامش به او درباره کودکان اوکراینی که به دلیل شرایط کنونی در وضعیت نامعلومی قرار دارند، دریافت کرده است.

او در سخنرانی خود در کاخ سفید گفت: رئیس‌جمهور پوتین پیام مرا دریافت کرد و کتبا پاسخ داد و تمایل خود را برای تعامل شخصی با من برای روشن شدن شرایط کودکان اوکراینی مقیم در روسیه ابراز کرد.

همسر ترامپ افزود: طی بیست و چهار ساعت گذشته، و به لطف همکاری مسکو و واشنگتن، ۸ کودک اوکراینی که به دلیل جنگ در روسیه مانده بودند، به میهن خود بازگردانده شدند.

به گفته ملانیا ترامپ، نماینده او مستقیما با تیم پوتین در مورد مسئله بازگرداندن کودکان به خانواده‌هایشان همکاری می‌کند. او همچنین تاکید کرد که روسیه تمایل به ارائه اطلاعات عینی و جزئی درباره کودکان اوکراینی نشان می‌دهد. بر اساس متن پیامی که ترامپ پیش‌تر منتشر کرده بود، ملانیا از پوتین خواسته بود که از این کودکان محافظت کند.

منبع: آر تی