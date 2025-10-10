باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - طبق توافق آتش‌بس، قرار است دو هزار اسیر فلسطینی که در زندان‌های رژیم اسرائیل هستند، به زودی آزاد شوند. در این میان، ۲۵۰ نفر آنها پیش‌تر به حبس ابد محکوم شده و ۲۲ نفر نیز زیر ۱۸ سال دارند.

گفته می‌شود از مجموع ۲۵۰ نفری که به حبس ابد محکوم بودند، ۱۵۹ نفر آنها از جنبش فتح و ۶۳ نفر عضو جنبش حماس هستند. همچنین، ۱۶ نفر عضو جهاد اسلامی فلسطین و ۱۲ نفر عضو جبهه خلق برای آزادی فلسطین هستند یا به سازمانی تعلق ندارند.

انتظار می‌رود فرآیند آزادی زندانیان از یکشنبه یا دوشنبه آغاز شود.

پیش از این، استیو ویتکاف، فرستاده ویژه کاخ سفید گفت که ارتش آمریکا تأیید کرده است که نظامیان اسرائیلی به عنوان بخشی از توافق آتش‌بس عقب‌نشینی کرده‌اند. ویتکاف ساعت ۷ صبح به وقت شرق آمریکا (۱۴:۳۰ به وقت تهران) در رسانه‌های اجتماعی نوشت: «دوره ۷۲ ساعته برای آزادی اسرا آغاز شده است.»

بر اساس توافق، تمامی ۴۸ اسیر اسرائیلی طی این ۷۲ ساعت آزاد خواهند شد و به نیرو‌های امنیتی تحویل داده می‌شوند. از این ۴۸ نفر، ۲۰ نفر زنده هستند. حماس اعلام کرده که بازیابی اجساد برخی اسرای اسرائیلی که در حملات هوایی رژیم کشته شده‌اند، ممکن است بیشتر طول بکشد، زیرا محل دفن همه آنها مشخص نیست.

منبع: سی ان ان