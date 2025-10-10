اداره کل فرودگاه‌های مازندران خبر برخی خبرگزاری‌ها در خصوص فرود سخت هواپیما در فرودگاه ساری را تکذیب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اداره‌کل فرودگاه‌های مازندران با صدور اطلاعیه‌ای، خبر منتشرشده در برخی رسانه‌ها و فضای مجازی مبنی بر وقوع فرود سخت هواپیما در فرودگاه دشت ناز ساری را تکذیب کرد.

در این اطلاعیه آمده است: خبری در برخی خبرگزاری‌ها منتشر شد که دو کنترلر برج مراقبت پرواز فرودگاه دشت ناز با اقدام سریع و تشخیص به‌موقع، جان ۱۴۰ مسافر و خدمه یک پرواز را در شرایط بحرانی نجات دادند. این حادثه مربوط به اردیبهشت‌ماه امسال بوده و هیچ اتفاقی امروز در فرودگاه‌های مازندران رخ نداده است.

سید حسین موسوی و علی کوچک‌زاده دو کنترلری بودند که در اردیبهشت ماه امسال بعد از تشخیص قطع کامل سیستم‌های ناوبری هواپیما، بلافاصله وارد عمل شده و با ارائه راهنمایی‌های فنی بسیار دقیق به خلبان، او را در شرایط بحرانی یاری کردند و جان ۱۴۰ مسافر را نجات دادند اقدامی که سبب شد معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، با ارسال تقدیرنامه‌هایی از این دو نفر به خاطر "تعهد مثال‌زدنی، شایستگی حرفه‌ای و تشخیص به‌موقع" قدردانی کند.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران

برچسب ها: فرودگاه ساری ، فرودگاه های مازندران
خبرهای مرتبط
از سرگیری پرواز‌ها در فرودگاه شهدای ساری
برقراری مجدد پرواز رامسر - مشهد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
فلامینگو‌ها به بهشت پرندگان رسیدند
تردد یکطرفه در جاده چالوس برقرار شد
دریا‌ها میراث بشریت و نیازمند مدیریت مشترک
دستگیری قاچاقچی حرفه‌ای چوب در شهرستان بابل
تکذیب فرود سخت هواپیما در فرودگاه ساری
آخرین اخبار
تکذیب فرود سخت هواپیما در فرودگاه ساری
تردد یکطرفه در جاده چالوس برقرار شد
دریا‌ها میراث بشریت و نیازمند مدیریت مشترک
دستگیری قاچاقچی حرفه‌ای چوب در شهرستان بابل
فلامینگو‌ها به بهشت پرندگان رسیدند
قابی زیبا از مرال
ام کی ان گلوگاه به دنبال پیروزی در مرحله دوم جام حذفی فوتبال کشور
ادامه محدودیت‌های ترافیکی جاده های شمال در روز جمعه