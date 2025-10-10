باشگاه خبرنگاران جوان - ادارهکل فرودگاههای مازندران با صدور اطلاعیهای، خبر منتشرشده در برخی رسانهها و فضای مجازی مبنی بر وقوع فرود سخت هواپیما در فرودگاه دشت ناز ساری را تکذیب کرد.
در این اطلاعیه آمده است: خبری در برخی خبرگزاریها منتشر شد که دو کنترلر برج مراقبت پرواز فرودگاه دشت ناز با اقدام سریع و تشخیص بهموقع، جان ۱۴۰ مسافر و خدمه یک پرواز را در شرایط بحرانی نجات دادند. این حادثه مربوط به اردیبهشتماه امسال بوده و هیچ اتفاقی امروز در فرودگاههای مازندران رخ نداده است.
سید حسین موسوی و علی کوچکزاده دو کنترلری بودند که در اردیبهشت ماه امسال بعد از تشخیص قطع کامل سیستمهای ناوبری هواپیما، بلافاصله وارد عمل شده و با ارائه راهنماییهای فنی بسیار دقیق به خلبان، او را در شرایط بحرانی یاری کردند و جان ۱۴۰ مسافر را نجات دادند اقدامی که سبب شد معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران، با ارسال تقدیرنامههایی از این دو نفر به خاطر "تعهد مثالزدنی، شایستگی حرفهای و تشخیص بهموقع" قدردانی کند.
