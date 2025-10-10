تیم ملی ورزش زورخانه‌ای ایران در هفتمین دوره پیکار‌های قهرمانی آسیا بر سکوی قهرمانی قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - هفتمین دوره مسابقات ورزشهای زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی قهرمانی آسیا (۲۰۲۵) از روز چهارشنبه در سالن الغدیر شهر ارومیه آغاز و امروز جمعه به کار خود پایان خواهد داد.

در این رقابت‌ها ۱۸۰ ورزشکار از ۱۷ کشور از جمله ایران، عراق، پاکستان، هند سریلانکا، کره‌جنوبی، نپال، تاجیکستان، افغانستان، ازبکستان، مالزی، قزاقستان، ترکمنستان، بنگلادش، اندونزی، قرقیزستان و قزاقستان حضور داشتند.

بر همین اساس در رقابت های مهارت های فردی و در رشته تیمی زورخانه ای تیم ملی جمهوری اسلامی ایران توانست به عنوان قهرمانی دست یابد و عراق، افغانستان و تاجیکستان به ترتیب در مقام های دوم، سوم و سوم مشترک قرار گرفتند.

