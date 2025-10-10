یک سازمان بین‌المللی ضمن ناکافی خواندن ورود روزانه ۴۰۰ کامیون کمک، بر ضرورت اعمال نظارت بین‌المللی بر اسرائیل برای بازگشایی تمام گذرگاه‌ها تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - مشاور رسانه‌ای شورای نروژی رسیدگی به آوارگان (NRC) به الجزیره گفت: ما منتظر صداقت اسرائیل برای اجازه دادن به ورود ۴۰۰ کامیون کمک‌های بشردوستانه هستیم، با این حال حتی ورود ۴۰۰ کامیون کمک‌های بشردوستانه در روز کافی نیست.

او افزود که برای وارد کردن کمک‌ها به نوار غزه، باید نظارت بین‌المللی بر رژیم تروریستی اسرائیل اعمال شود. باید ورود آب پاکیزه و کمک به کودکان در نوار غزه بسیار بیشتر شود.

این سازمان بین‌المللی اعلام کرد: ما برای وارد کردن کمک‌ها به نوار غزه، نیاز به باز شدن تمام گذرگاه‌ها داریم، اما اسرائیل بر سر راه بازگشایی گذرگاه‌ها برای وارد کردن کمک‌ها، مانع‌تراشی می‌کند.

در همین راستا یک مقام سازمان ملل که نام او فاش نشده، اعلام کرد که کامیون‌های جدید حامل کمک‌های بشردوستانه از روز یکشنبه وارد نوار غزه خواهد بود. به گفته او، این کمک‌ها مجموعا ۱۷۰ هزار تن بوده و فعلا در کشور‌های همسایه مانند اردن و مصر مستقر است.

شایان ذکر است که رژیم تروریستی اسرائیل طی ماه‌های گذشته مسیر اکثر کامیون‌های حامل کمک‌های بشردوستانه به غزه را مسدود کرده است. «تام فلچر» رئیس امور بشردوستانه سازمان ملل می‌گوید این سازمان و شرکای بشردوستانه آن در ماه‌های گذشته تنها توانسته‌اند ۲۰ درصد کمک‌های مورد نیاز در نوار غزه را تحویل دهند. 

منبع: کانال تلگرامی الجزیره

