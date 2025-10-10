رضا عنایت‌الهی ملی‌پوش پاراوزنه‌برداری ایران به مدال طلای مسابقات جهانی این رشته در مصر رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه دومین روز از یازدهمین دوره رقابت‌های قهرمانی جهان پاراوزنه‌برداری در بخش جوانان، رضا عنایت الهی ملی پوش جوان کشورمان در دسته ۹۷ کیلوگرم به مصاف حریفان خود رفت که در حرکت اول موفق به مهار وزنه ۱۸۸ کیلوگرم شد و در حرکت دوم نیز وزنه ۱۹۵ کیلوگرم را مهار کرد.

او در حرکت سوم از مهار وزنه ۲۰۲ کیلوگرم بازماند و در نهایت توانست عنوان قهرمانی جهان و چهارمین مدال طلای کاروان ایران را از آن خود کند تا درخشش ملی پوشان جوان پاراوزنه برداری کشورمان تداوم یابد.

️رقابت‌های جوانان در روزهای ۱۷ و ۱۸ مهر و برای نخستین بار در دو روز متوالی با حضور ۱۲۴ ورزشکار از ۲۸ کمیته ملی پارالمپیک برگزار می شود.

