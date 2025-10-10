کودکان غزه پس از دو سال جنگ و رنج، با اعلام آتش‌بس و وعده ارسال کمک‌ها، دوباره طعم شادی و امید را تجربه می‌کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی -  تصاویر و فیلم‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، کودکان فلسطینی را که به مدت دو سال است در رنج هستند، غرق شادی نشان می‌دهد.

تس اینگرام، سخنگوی یونیسف می‌گوید کودکان فلسطینی از اعلام آتش‌بس «هیجان‌زده» هستند، زیرا معتقدند که این می‌تواند به معنای بازگشت آنها به زندگی‌شان باشد.

او گفت: «در حالی که آتش‌بس روند کشتار و زخمی شدن کودکان را متوقف می‌کند، امیدواریم که کمک‌ها به دستشان برسد. به مدرسه بازگردند و تغذیه مناسب دریافت کنند». 

 یک مقام سازمان ملل که نام او فاش نشده، عصر امروز اعلام کرد که کامیون‌های جدید حامل کمک‌های بشردوستانه از روز یکشنبه وارد نوار غزه خواهد بود. به گفته او، این کمک‌ها مجموعا ۱۷۰ هزار تن بوده و فعلا در کشور‌های همسایه مانند اردن و مصر مستقر است.

رژیم اسرائیل طی دو سال جنگ غزه، هزاران کودک را به شهادت رساند. طبق آمار، کودکان روی هم رفته تقریباً یک سوم از کل قربانیان جنگ غزه را تشکیل می‌دهند. طبق گزارش سازمان «نجات کودکان»، تقریباً از هر ۵۰ کودکی که قبل از جنگ در غزه زندگی می‌کردند، یک نفر در حملات رژیم اسرائیل به شهادت رسیده است. 

ز سوی دیگر، گرسنگی حداقل جان ۱۵۰ کودک را گرفته است. همچنین، بسیاری از کودکانی که از حملات جان سالم به در بردند، زخم‌هایی دارند که زندگی آنها را تا ابد تغییر می‌دهد. با این حال، کارشناسان ابراز امیدواری می‌کنند که کودکانی که از جنگ نجات یافته‌اند، بتوانند با دریافت کمک‌های مناسب اندک اندک به زندگی عادی خود بازگردند.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

منبع: الجزیره

برچسب ها: کودکان فلسطینی ، نوار غزه ، آتش بس
خبرهای مرتبط
مانع تراشی اسرائیل بر سر راه بازگشایی گذرگاه‌ها
ترامپ هفته آینده در اجلاس بین‌المللی غزه شرکت می‌کند
کمک‌های سازمان ملل از یکشنبه وارد غزه می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
جایزه صلح نوبل به ماریا کورینا ماچادو رسید
حمله هوایی پاکستان به مواضعی در افغانستان
آغاز مهلت ۷۲ ساعته برای آزادی اسرای اسرائیلی
غزه پس از ۲ سال نسل‌کشی، غرق در شادی+ ویدیو
ادعای تروئیکای اروپا: آماده مذاکره با تهران و واشنگتن هستیم
برگزاری نماز جمعه مسجد مبارک الاقصی با ۵۰ هزار فلسطینی + تصاویر
آغاز استقرار نیرو‌های امنیتی فلسطین در غزه
واکنش طالبان به حملات هوایی پاکستان به کابل؛ عواقب تنش برعهده اسلام‌آباد است
نتانیاهو: ترامپ صلح را به ارمغان آورد، او لیاقت جایزه نوبل را داشت!
فرافکنی ترامپ: چین بسیار تهاجمی شده است
آخرین اخبار
چندین کشته و مفقود درپی انفجار مهیب در کارخانه نظامی در آمریکا
سقوط سهام آمریکا پس از تهدید ترامپ به افزایش تعرفه‌ها بر چین
مدودف: دستاورد‌های نظامی کره شمالی بسیار مهم است
قلب کودکان غزه پس از دو سال پر از شادی می‌شود + فیلم
مانع تراشی اسرائیل بر سر راه بازگشایی گذرگاه‌ها
جزئیات اسرای فلسطینی که قرار است آزاد شوند، منتشر شد
ملانیا ترامپ: یک خط ارتباطی باز با پوتین دارم
پترو: مبارزه قاتلان کودکان را به عقب‌نشینی واداشت
ترامپ هفته آینده در اجلاس بین‌المللی غزه شرکت می‌کند
آمریکا در رزمایش‌های هسته‌ای ناتو شرکت خواهد کرد
دو شهید در حمله جدید اسرائیل به خان یونس
کمک‌های سازمان ملل از یکشنبه وارد غزه می‌شود
فرافکنی ترامپ: چین بسیار تهاجمی شده است
ادعای تروئیکای اروپا: آماده مذاکره با تهران و واشنگتن هستیم
ترامپ دوشنبه وارد سرزمین‌های اشغالی می‌شود
ارتش پاکستان: هند از خاک افغانستان علیه ما استفاده می‌کند
نتانیاهو: ترامپ صلح را به ارمغان آورد، او لیاقت جایزه نوبل را داشت!
راهپیمایی عظیم یمنی‌ها در گرامیداشت دو سال مقاومت+ تصاویر
چابهار برای افغانستان و هند حیاتی است
غزه پس از ۲ سال نسل‌کشی، غرق در شادی+ ویدیو
آغاز استقرار نیرو‌های امنیتی فلسطین در غزه
واکنش طالبان به حملات هوایی پاکستان به کابل؛ عواقب تنش برعهده اسلام‌آباد است
حمله هوایی پاکستان به مواضعی در افغانستان
تسهیل تجارت تهاتری پاکستان با ایران، روسیه و افغانستان
دیدار وزیر خارجه هند با سرپرست امور خارجه طالبان در دهلی‌نو؛ توافق بر سر تقویت همکاری‌ها
آغاز مهلت ۷۲ ساعته برای آزادی اسرای اسرائیلی
برگزاری نماز جمعه مسجد مبارک الاقصی با ۵۰ هزار فلسطینی + تصاویر
بیانیه وزارت کشور فلسطین در باره آتش بس غزه
با برقراری آتش بس فلسطینی ها در حال بازگشت به غزه هستند
صلیب سرخ: آماده اجرای توافق آتش‌بس در غزه هستیم