باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - تصاویر و فیلمهای منتشر شده در شبکههای اجتماعی، کودکان فلسطینی را که به مدت دو سال است در رنج هستند، غرق شادی نشان میدهد.
تس اینگرام، سخنگوی یونیسف میگوید کودکان فلسطینی از اعلام آتشبس «هیجانزده» هستند، زیرا معتقدند که این میتواند به معنای بازگشت آنها به زندگیشان باشد.
او گفت: «در حالی که آتشبس روند کشتار و زخمی شدن کودکان را متوقف میکند، امیدواریم که کمکها به دستشان برسد. به مدرسه بازگردند و تغذیه مناسب دریافت کنند».
یک مقام سازمان ملل که نام او فاش نشده، عصر امروز اعلام کرد که کامیونهای جدید حامل کمکهای بشردوستانه از روز یکشنبه وارد نوار غزه خواهد بود. به گفته او، این کمکها مجموعا ۱۷۰ هزار تن بوده و فعلا در کشورهای همسایه مانند اردن و مصر مستقر است.
رژیم اسرائیل طی دو سال جنگ غزه، هزاران کودک را به شهادت رساند. طبق آمار، کودکان روی هم رفته تقریباً یک سوم از کل قربانیان جنگ غزه را تشکیل میدهند. طبق گزارش سازمان «نجات کودکان»، تقریباً از هر ۵۰ کودکی که قبل از جنگ در غزه زندگی میکردند، یک نفر در حملات رژیم اسرائیل به شهادت رسیده است.
ز سوی دیگر، گرسنگی حداقل جان ۱۵۰ کودک را گرفته است. همچنین، بسیاری از کودکانی که از حملات جان سالم به در بردند، زخمهایی دارند که زندگی آنها را تا ابد تغییر میدهد. با این حال، کارشناسان ابراز امیدواری میکنند که کودکانی که از جنگ نجات یافتهاند، بتوانند با دریافت کمکهای مناسب اندک اندک به زندگی عادی خود بازگردند.
منبع: الجزیره