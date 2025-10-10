\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062f\u0631 \u062d\u0627\u0644\u06cc\u200c\u06a9\u0647 \u062d\u0645\u0644\u0627\u062a \u0627\u0633\u0631\u0627\u0626\u06cc\u0644 \u0628\u0647 \u063a\u0632\u0647 \u062c\u0627\u0646 \u0647\u0632\u0627\u0631\u0627\u0646 \u063a\u06cc\u0631\u0646\u0638\u0627\u0645\u06cc \u0631\u0627 \u06af\u0631\u0641\u062a\u060c \u0647\u0646\u0631\u0645\u0646\u062f\u0627\u0646 \u0628\u0631\u062c\u0633\u062a\u0647\u200c \u062c\u0647\u0627\u0646 \u0645\u0627\u0646\u0646\u062f \u0628\u0631\u0627\u06cc\u0627\u0646 \u0622\u062f\u0627\u0645\u0632 \u0648 \u062c\u0648\u0627\u0646\u0627 \u0633\u0627\u0646\u062a\u0648\u0633 \u0628\u0627 \u0635\u062f\u0627\u06cc\u06cc \u0628\u0644\u0646\u062f \u0628\u0647 \u062d\u0645\u0627\u06cc\u062a \u0627\u0632 \u063a\u0632\u0647 \u067e\u0631\u062f\u0627\u062e\u062a\u0646\u062f.\u00a0\n