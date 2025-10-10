گفتگوی ویژه خبری جمعه شب به موضوع اقتدار و بازدارندگی در نیروی دریایی سپاه اختصاص داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در برنامه گفتگوی ویژه خبری جمعه شب که به موضوع اقتدار و بازدارندگی در نیروی دریایی سپاه اختصاص داشت اظهار کرد: ما همواره سعی و تلاشمان بر این بود که دامنه جنگ به خلیج فارس نکشد اما صدام در گذشته باعث شد که این کار انجام شود و این مسئله رو پشتیبانی استکبار جهانی صورت گرفت و ۶۰ کشتی و سکوهای نفتی ما مورد اصابت قرار گرفت. ما همواره پیام یک دلی را به مردم منطقه مخابره میکردیم و رژیم بعثی عراق به ناحق به ایران حمله کرد.ما در زمان جنگ موفق شدیم ر برابر رژیم بعثی و آمریکا که مجهز به سلاحهای پیشرفته بودند ایستادگی کنیم.
وی ادامه داد: خون جوانان ما با برادران اهل سنت درآمیخته شد و همواره از مظلومان دفاع میکنیم و فرقی ندارد که آنها اهل کجا باشند.
سردار تنگسیری گفت: پرچم جمهوری اسلامی ایران در هر جایی که وجود داشته باشد و حتی کشتیها اقتدار خود را حفظ خواهد کرد،چرا که این پرچم نماد عزت و افتخار ما است . غیرت در ایرانیان مثال زدنی است در هشت سال دفاع مقدس با دست خالی مقابل دشمن ایستادیم اما امروز افتخار میکنیم که یکی از کشورهایی هستیم که میتوانیم موشک پهپاد و شناور صادر کنیم.
وی ادامه داد: دشمن میداند که ما دنبال بمب هستهای نیستیم بنابراین آنها با موجودیت و علم ما مشکل دارند و میخواهند ایران را زیر بار سلطه ببرند،ما ۳۰۰ هزار شهید دادهایم و اقتدار خود را حفظ خواهیم کرد.
فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران متذکر شد: ما از دشمنان نمیترسیم اگر بمیریم شهید هستیم و اگر بمانیم تکلیف خود را ادا کردهایم و خار چشم دشمنان خواهیم بود.
سردار تنگسیری تصریح کرد: سرداران پیش از ما دلاوریهای بسیاری در خلیج فارس انجام دادند،ما بخشی از سازههای دفاعی خود را نشان دادهایم و بسیاری از آنها نیز نمایی نشدهاند اما آنچه اهمیت دارد اراده انسانها است.
وی اظهار کرد: نیروهای مسلح چه ارتش و سپاه کارهای بسیاری را برای روز مبادا در حوزه خلیج فارس انجام دادند بنابراین برای هر احتمالی آماده ایم.ما بخشی از آن را در رژه دریایی نشان دادهایم،بهتر است دشمنان کاری علیه ما انجام ندهند چرا که ما به دنبال آتش افروزی نیستیم اما اگر اقدامی انجام دهند در عمل خواهند دید که ما چگونهایم و چه قدرتی داریم .
فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران گفت: لباسی که تن ما است لباس مقدس شهدا است،فرماندهانی که در مقابل دشمنان ایستادند و هیچگاه نترسیدند و همواره در دریا و زمین حماسه آفریدند و اگر به گذشته برگردم باز هم همین لباس را خواهم پوشید.
سردار تنگسیری تاکید کرد: ایرانی زیر بار زور نمیرود و این مسئله را کاملاً در جنگ ۱۲ روزه مشاهده کردیم،هیچکس نمیتواند بگوید که از جنگ نمیترسد اما چون به مسیر اطمینان دارد با شجاعت میایستد و این مسئله در جوانان ما وجود دارد.
وی ادامه داد: تنگه هرمز یک تنگه راهبردی بوده و دنیا از آن استفاده میکند ما همواره این منطقه را مهم و راهبردی دانستهایم و از آن صیانت کردهایم،اما منطقی نیست که دنیا از این منطقه استفاده کند و ما نتوانیم از آن بهرهمند شویم ما خواهان این هستیم که شریان نفت گازی جهان باز باشد .
فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران بیان کرد: ما از منافع خود حمایت میکنیم، منافع ما در خلیج فارس باید حفظ شود و دنیا بداند که تا پای جانمان از این مسئله دفاع میکنیم و کشورها به نفت ما نیاز دارند.
سردار تنگسیری گفت: بحرین تا سال ۵۵ یکی از استانهای ایران بوده است،جزیره خلیج فارس ایرانی است ما به دنبال کشورگشایی نیستیم اما آنچه مربوط به خاک و کشور ما است را تا پای جان حفظ خواهیم کرد ما مردمی نیستیم که زیر بار زور برویم و از جزایر ایرانی دفاع خواهیم کرد و کسی نمیتواند به ما در رابطه با این مسئله زور بگوید.
وی ادامه داد: ملت بزرگ ایران بدانند که سردارانشان در سپاه و ارتش در منطقه حساس خلیج فارس و تنگه هرمز در برابر هر کسی که بخواهد منافع ایران را زیر سوال ببرد تا آخرین نفس خواهند جنگید دشمنان نیز به این مسئله توجه کنند. ما پیروز جنگ ۱۲ روزه بودیم چرا که ما آغازگر آن نبودیم و درخواست پایان آن را نیز ندادیم و تا پایان با صلابت ادامه دادیم.