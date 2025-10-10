باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دمیتری مدودف، نایب رئیس شورای امنیت روسیه، امروز جمعه، دستاوردهای جمهوری دموکراتیک خلق کره (کره شمالی) در زمینه تجهیزات نظامی را بسیار مهم توصیف کرد.
مدودف همچنین از کره شمالی به خاطر ایثارگریهای قهرمانانه نظامیانش که از نیروهای روسیه در استان کورسک حمایت کردند، تشکر کرد.
مدودف گفت: بار دیگر، میخواهم از این فرصت استفاده کنم و سپاسگزاری عمیق خود را از مردم کره و رهبر کره، کیم جونگ اون، به خاطر تصمیمات اتخاذ شده و اقدامات قهرمانانه نظامیان کره در کمک به نیروهای ما برای درهم شکستن دشمن در استان کورسک ابراز کنم. بسیار سپاسگزارم.
نایب رئیس شورای امنیت روسیه تاکید کرد که کمکی که نظامیان کره شمالی در این موقعیت دشوار به روسیه کردند، برای همیشه در سوابق دوستی برادرانه بین دو کشور ماندگار خواهد شد.
مدودف در جریان گفتوگو با چو یونگ وون، دبیر کمیته مرکزی حزب کارگران کره شمالی در سفر خود به این کشور گفت: نمیتوانم از این نکته چشمپوشی کنم که در چنین شرایط سختی و به دستور رهبر محترم کیم جونگ اون، نیروهای مسلح به کمک کشور ما آمدند. این نیز در سوابق دوستی برادرانه ما جاودانه خواهد ماند.
منبع: اسپوتنیک