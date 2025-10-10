باشگاه خبرنگاران جوان - رقابت گروه A دسته ۱۱۰ کیلوگرم وزنه‌برداری قهرمانی ۲۰۲۵ جهان در نروژ برگزار شد و نماینده ایران برخلاف یک ضرب، در دوضرب شاهکار کرد و دو مدال نقره دوضرب و مجموع را در حضور وزنه‌برداران نامدار این وزن گرفت.

علیرضا نصیری ۲۰ ساله در دومین تجربه قهرمانی بزرگسالان جهان با رکورد ۱۸۴ کیلوگرم یک‌ضرب، ۲۳۱ کیلوگرم دوضرب و مجموع ۴۱۵ کیلوگرم مدال نقره دو ضرب و مجموع را در حضور بزرگان این دسته گرفت.

وزنه‌برداران ارمنستان و تونس در یک ضرب و نماینده رومانی در دوضرب اوت کردند.

عملکرد نماینده ایران به شرح زیر است:

حرکت یک ضرب

علیرضا نصیری در اولین حرکت، وزنه ۱۸۳ کیلوگرم را انداخت. در حرکت دوم هم وزنه ۱۸۳ کیلوگرم را انداخت تا در آستانه اوت شدن قرار بگیرد.

بهداد سلیمی سرمربی تیم ملی برای آخرین حرکت نصیری، وزنه را به ۱۸۴ کیلوگرم افزایش داد تا کمی استراحت کند. نماینده ایران وزنه ۱۸۴ کیلوگرم را با دو چراغ سفید و یک قرمز بالای سر برد و با افسوس به وزنه نگاه کرد. او هفتم شد.

حرکت دوضرب

نصیری پس از عملکرد ضعیف خود در یک‌ضرب، باید در دوضرب بهتر کار می‌کرد.

او در اولین حرکت وزنه ۲۱۸ کیلوگرم را مهار کرد.

نصیری در حرکت دوم پشت وزنه ۲۲۴ کیلوگرم قرار گرفت و این وزنه را بالای سر برد تا امیدها برای گرفتن مدال برنز مجموع زنده شود.

کاراپتیان وزنه‌بردار ارمنستان که برای برنز با نصیری رقابت داشت، وزنه ۲۲۴ کیلوگرم را دوبار انداخت و مدال برنز دوضرب و مجموع را به ایران تقدیم کرد.

نصیری در حرکت پایانی خود به دنبال شکستن رکورد جوانان جهان و گرفتن مدال نقره بود که وزنه ۲۳۱ کیلوگرم رکورد جوانان جهان را کیلوگرم شکست. رکورد مجموع جوانان جهان را هم یک کیلوگرم شکست. او توانست نقره دوضرب و مجموع را تصاحب کند.

نصیری در این مسابقات روسلان نورالدینوف قهرمان سال گذشته جهان و قهرمان سابق المپیک را شکست داد.

رکورد یک‌ضرب جهان شکست

اکبر ژورائف دارنده طلا و نقره المپیک و دو طلای جهان از ازبکستان با ۱۸۹ کیلوگرم کارش را شروع کرد. او وزنه های ۱۹۳ و ۱۹۶ کیلوگرم را هم مهار کرد و رکورد یک ضرب جهان را یک کیلوگرم شکست.

مدال‌آوران دسته ۱۱۰ کیلوگرم:

۱- اکبر ژورائف از ازبکستان با رکورد ۱۹۶ یک‌ضرب، ۲۳۲ دوضرب و مجموع ۴۲۸ کیلوگرم (۳ مدال طلا و شکستن رکورد یک ضرب جهان)

۲- علیرضا نصیری از ایران با رکورد ۱۸۴ یک‌ضرب، ۲۳۱ دوضرب و مجموع ۴۱۵ کیلوگرم (۲ مدال نقره دوضرب و مجموع و شکستن رکورد دوضرب و مجموع جهان)

۳- روسلان نورالدینوف از ازبکستان با رکورد ۱۸۶ یک‌ضرب، ۲۲۸ دوضرب و مجموع ۴۱۴ کیلوگرم (۲ مدال برنز دوضرب و مجموع )

۴- کاراپتیان از ارمنستان با رکورد ۱۸۷ یک‌ضرب، ۲۲۰ دوضرب و مجموع ۴۰۷ کیلوگرم ( مدال برنز یک ضرب )

لائورت از رومانی با ۱۸۸ کیلوگرم در یک ضرب مدال نقره گرفت و در دوضرب اوت کرد.