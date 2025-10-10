وزنه‌بردار ۱۱۰ کیلوگرم ایران در مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۵ نروژ با رکورد مجموع ۴۱۵ کیلوگرم به دو مدال نقره دوضرب و مجموع رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - رقابت گروه A دسته ۱۱۰ کیلوگرم وزنه‌برداری قهرمانی ۲۰۲۵ جهان در نروژ برگزار شد و نماینده ایران برخلاف یک ضرب، در دوضرب شاهکار کرد و دو مدال نقره دوضرب و مجموع را در حضور وزنه‌برداران نامدار این وزن گرفت. 

علیرضا نصیری ۲۰ ساله در دومین تجربه قهرمانی بزرگسالان جهان با رکورد ۱۸۴ کیلوگرم یک‌ضرب، ۲۳۱ کیلوگرم دوضرب و مجموع ۴۱۵ کیلوگرم مدال نقره دو ضرب و مجموع را در حضور بزرگان این دسته گرفت. 

وزنه‌برداران ارمنستان و تونس در یک ضرب و نماینده رومانی در دوضرب اوت کردند. 

عملکرد نماینده ایران به شرح زیر است:

حرکت یک ضرب 

علیرضا نصیری در اولین حرکت، وزنه ۱۸۳ کیلوگرم را انداخت. در حرکت دوم هم وزنه ۱۸۳ کیلوگرم را انداخت تا در آستانه اوت شدن قرار بگیرد.

بهداد سلیمی سرمربی تیم ملی برای آخرین حرکت نصیری، وزنه را به ۱۸۴ کیلوگرم افزایش داد تا کمی استراحت کند. نماینده ایران وزنه ۱۸۴ کیلوگرم را با دو چراغ سفید  و یک قرمز بالای سر برد و با افسوس به وزنه نگاه کرد. او هفتم شد. 

حرکت دوضرب 

نصیری پس از عملکرد ضعیف خود در یک‌ضرب، باید در دوضرب بهتر کار می‌کرد. 

او در اولین حرکت وزنه ۲۱۸ کیلوگرم را مهار کرد. 

نصیری در حرکت دوم پشت وزنه ۲۲۴ کیلوگرم قرار گرفت و این وزنه را بالای سر برد تا امیدها برای گرفتن مدال برنز مجموع زنده شود.

کاراپتیان وزنه‌بردار ارمنستان که برای برنز با نصیری رقابت داشت، وزنه ۲۲۴ کیلوگرم را  دوبار انداخت و مدال برنز دوضرب و مجموع را به ایران تقدیم کرد.

نصیری در حرکت پایانی خود به دنبال شکستن رکورد جوانان جهان و گرفتن مدال نقره بود که وزنه ۲۳۱ کیلوگرم رکورد جوانان جهان را کیلوگرم شکست. رکورد مجموع جوانان جهان را هم یک کیلوگرم شکست. او توانست نقره دوضرب و مجموع را تصاحب کند. 

 نصیری در این مسابقات روسلان نورالدینوف قهرمان سال گذشته جهان و قهرمان سابق المپیک را شکست داد. 

رکورد یک‌ضرب جهان شکست

اکبر ژورائف دارنده طلا و نقره المپیک و دو طلای جهان از ازبکستان با ۱۸۹ کیلوگرم کارش را شروع کرد. او وزنه های ۱۹۳ و ۱۹۶ کیلوگرم را هم مهار کرد و رکورد یک ضرب جهان را یک کیلوگرم شکست.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

مدال‌آوران دسته ۱۱۰ کیلوگرم: 

۱- اکبر ژورائف از ازبکستان با رکورد ۱۹۶ یک‌ضرب، ۲۳۲ دوضرب و مجموع ۴۲۸ کیلوگرم (۳ مدال طلا و شکستن رکورد یک ضرب جهان)

۲- علیرضا نصیری از ایران با رکورد ۱۸۴ یک‌ضرب، ۲۳۱ دوضرب و مجموع ۴۱۵ کیلوگرم (۲ مدال نقره دوضرب و مجموع و شکستن رکورد دوضرب و مجموع جهان)

۳- روسلان نورالدینوف از ازبکستان با رکورد ۱۸۶ یک‌ضرب، ۲۲۸ دوضرب و مجموع ۴۱۴ کیلوگرم (۲ مدال برنز دوضرب و مجموع )

۴- کاراپتیان از ارمنستان با رکورد ۱۸۷ یک‌ضرب، ۲۲۰ دوضرب و مجموع ۴۰۷ کیلوگرم ( مدال برنز یک ضرب )

لائورت از رومانی با ۱۸۸ کیلوگرم در یک ضرب مدال نقره گرفت و در دوضرب اوت کرد.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: وزنه برداری قهرمانی جهان ، مسابقات وزنه برداری
خبرهای مرتبط
هت‌تریک کاروان پاراوزنه‌برداری ایران در کسب طلا
فرار وزنه‌بردار ایران از اوت شدن در گروه B قهرمانی جهان
پاراوزنه‌برداری قهرمانی جهان؛ چهارمین طلای ایران ضرب شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
روسیه ۲ - ۱ ایران/ شکست شاگردان قلعه‌نویی در سرزمین تزار‌ها
ضرب اولین طلای تاریخ پاراوزنه‌برداری بانوان ایران در جهان
دومین طلای کاروان پاراوزنه‌برداری در مسابقات جهانی هم ضرب شد
فرار وزنه‌بردار ایران از اوت شدن در گروه B قهرمانی جهان
صعود واترپلو ایران به فینال آسیا با شکست سامورایی‌ها
شکست سنگین کره جنوبی مقابل برزیل/ فرار ژاپن از شکست مقابل پاراگوئه
مجموعه تنیس استقلال به مزایده گذاشته شد!
رکوردشکنی پدیده وزنه‌برداری ایران/ نصیری نقره گرفت
ترکیب تیم‌های ملی ایران و روسیه اعلام شد
آلگری بهترین مربی ماه سری آ شد
آخرین اخبار
واکنش باشگاه پرسپولیس به شایعه صادر نشدن کارت بازی اوریه
رکوردشکنی پدیده وزنه‌برداری ایران/ نصیری نقره گرفت
پاراوزنه‌برداری قهرمانی جهان؛ چهارمین طلای ایران ضرب شد
هت‌تریک کاروان پاراوزنه‌برداری ایران در کسب طلا
ایران قهرمان تیمی زورخانه‌ای آسیایی شد
روسیه ۲ - ۱ ایران/ شکست شاگردان قلعه‌نویی در سرزمین تزار‌ها
ترکیب تیم‌های ملی ایران و روسیه اعلام شد
آلگری بهترین مربی ماه سری آ شد
شکست سنگین کره جنوبی مقابل برزیل/ فرار ژاپن از شکست مقابل پاراگوئه
فرار وزنه‌بردار ایران از اوت شدن در گروه B قهرمانی جهان
دومین طلای کاروان پاراوزنه‌برداری در مسابقات جهانی هم ضرب شد
همگروه‌های تیم ملی تنیس روی میز مردان در آسیا مشخص شدند
صعود واترپلو ایران به فینال آسیا با شکست سامورایی‌ها
مجموعه تنیس استقلال به مزایده گذاشته شد!
ضرب اولین طلای تاریخ پاراوزنه‌برداری بانوان ایران در جهان
دیدار رئیس و دبیرکل کمیته ملی المپیک ایران با رئیس فدراسیون جهانی والیبال
برنامه رقابت امروز ملی‌پوشان وزنه برداری ایران در مسابقات جهانی
ترکیب احتمالی تیم ملی ایران برابر روسیه
پیروزی قاطع هلند، بهترین برد تاریخ اتریش و قرار گرفتن کرواسی در یک قدمی جام جهانی
ایران - روسیه؛ آزمونی برای یوزها در راه آماده سازی جام جهانی