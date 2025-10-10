باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - خبرگزاری «بلومبرگ - الشرق» گزارش داد که «سهام آمریکا پس از تهدید دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور این کشور به افزایش شدید تعرفه‌ها بر کالا‌های چینی، که نگرانی‌ها از تشدید جنگ تجاری را دوباره شعله‌ور کرد، سقوط کرد.»

بر اساس این گزارش، سود‌های اولیه بازار‌ها به سرعت از بین رفت، به طوری که شاخص استاندارد‌اند پورز ۵۰۰ (S&P ۵۰۰) حدود ۱.۵ درصد کاهش یافت، در حالی که زیان‌های شاخص ناسداک از ۲ درصد فراتر رفت. در مقابل، قیمت اوراق قرضه افزایش یافت و بازده اوراق قرضه خزانه‌داری ۱۰ ساله با هفت واحد کاهش به ۴.۰۷ درصد رسید. همچنین، ارزش دلار در پایان بهترین هفته خود از ماه نوامبر، کاهش یافت.

ارز‌های دیجیتال نیز سود‌های اولیه خود را از دست دادند؛ به طوری که بیت‌کوین (بزرگترین ارز دیجیتال) بیش از ۲ درصد کاهش یافت و به ۱۱۸،۷۰۰ دلار رسید، در حالی که اتریوم با از دست دادن ۶ درصد به ۴،۱۰۸ دلار سقوط کرد.

همچنین، قیمت نفت نیز شامگاه جمعه بر کاهش خود افزود؛ به طوری که قیمت قرارداد‌های آتی نفت خام برنت تحویل دسامبر با ۳.۸ درصد کاهش به ۶۲.۷۴ دلار در هر بشکه رسید، در حالی که نفت خام وست تگزاس اینترمدییت (WTI) آمریکا تحویل نوامبر با ۴.۲ درصد کاهش به ۵۸.۹۶ دلار رسید.

پیش از این، ترامپ اظهار داشت که هیچ دلیلی برای ملاقات با شی جین پینگ، رئیس‌جمهور چین، نمی‌بیند و به محدودیت‌هایی که او خصمانه خواند و اخیرا توسط چین بر صادرات فلزات خاکی کمیاب اعمال‌شده، اشاره کرد.

او خاطرنشان کرد که از جمله اقدامات متقابلی که آمریکا در دست بررسی دارد، افزایش گسترده تعرفه‌ها بر محصولات چینی ورودی به آمریکا است و اشاره کرد که بسیاری از اقدامات دیگر نیز به طور جدی در حال بررسی هستند.

منبع: النشره