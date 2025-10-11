تدوینگر فیلم سینمایی موی گرگ که در سی‌وهفتمین جشنواره فیلم کودکان و نوجوانان حضور دارد؛ از تغییرات جزئی این اثر سینمایی در اکران عمومی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا بالاور - فیلم سینمایی موی گرگ به کارگردانی فریدون نجفی و تهیه‌کنندگی امیرحسین علم‌الهدی در سی و هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان پیش روی علاقه‌مندان به نمایش درآمد. 

 فیلم سینمایی موی گرگ دیپلم افتخار بهترین بازیگر نوجوان و جایزه شهید بهنام محمدی را در جشنواره سی و هفتم فیلم کودکان از آن خود کرد. از این رو به گفت‌وگو با پویا عاقلی زاده تدوینگر این اثر سینمایی پرداختیم.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

پویا عاقلی زاده تدوینگر فیلم سینمایی موی گرگ درباره این اثر گفت: امسال با موی گرگ در جشنواره فیلم کودکان و نوجوانان حضور دارم. داستان موی گرگ در نزدیکی کوهستانی رخ می‌دهد و ماجرای پسر نوجوانی را روایت می‌کند که نیازمند یک تبلت است تا بتواند در کلاس آنلاین خود شرکت کند. این در صورتی میسر می‌شود که یک دختربچه‌ای را به مکانی ببرد، این بچه نحس است و باید در این سفر، دختربچه را مبارک کند و به هدف خود برسد.

وی از شروع تدوین این اثر سینمایی خبر داد و گفت: با آقای نجفی آشنایی داشتم. ایشان تقریبا در اواخر مرداد ماه نسخه‌ رافکاتی از این اثر را در اختیار بنده قرار دادند و دوست داشتند کار به جشنواره برسد. تصاویری که دیدم کار تدوینی بسیاری داشت؛ ولی برایم جذاب بود. مخصوصا بازی دو بچه‌ای که به خوبی درخشیدند. به طور کلی فضاهای محلی و بومی را دوست دارم و برایم جذاب به نظر رسید؛ لذا تدوین کار را پذیرفتم. تقریبا ۱۰ روز برای تدوین کار زمان گذاشتم. نسخه اصلی کار ۶۰ دقیقه بود، اما باید زمان را به ۷۵ دقیقه می‌رساندیم؛ لذا پتانسیل بین‌المللی در کار دیدم و فکر می‌کنم جنبه بومی اثر اتفاق خوبی است.

وی در پاسخ به این سوال که اگر قرار باشد موی گرگ اکران عمومی داشته باشد، نسخه فیلم تغییر خواهد کرد؟ گفت: نه، بعید می‌دانم. البته یک سری ریزه کاری‌ها خواهیم داشت، اما در کل تغییری نخواهد کرد؛ البته یک سری عجله و سرعت برای رساندن اثر به جشنواره داشتیم.

برچسب ها: فیلم سینمایی ، جشنواره فیلم کودک و نوجوان
خبرهای مرتبط
حاشیه جشنواره بین‌المللی فیلم کودکان و نوجوانان در اصفهان / روز چهارم
جشنواره کودک میراث فرهنگی مشترک همه دوره‌هاست
یک «استاد کار» در شبکه سه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
«زیر سایه اِم کامل» از شبکه یک سیما پخش می‌شود
صالحی: ایران و ترکیه روابط خوب و مواضع مشترکی درباره مسائل مختلف دارند
فیلم کوتاه «کاپیتان تورس» آماده نمایش شد
آخرین اخبار
صالحی: ایران و ترکیه روابط خوب و مواضع مشترکی درباره مسائل مختلف دارند
فیلم کوتاه «کاپیتان تورس» آماده نمایش شد
«زیر سایه اِم کامل» از شبکه یک سیما پخش می‌شود
۳۰ درصد عوارض خروج از کشور به گردشگری اختصاص می‌یابد
«کاپیتان سنتینل» با ساده لوحی به شبکه نمایش رسید
«حیدرا»؛ روایت افق از چهره‌های ضد استعماری آفریقا
برگزاری سالانه جشنواره فیلم کودک و نوجوان ضرورتی برای پویایی و تغییرات بهتر
سریال «در جست‌وجوی آرامش» در شبکه تهران
پخش زنده رقابت‌های وزنه برداری فوق سنگین نمایندگان کشورمان در شبکه ورزش
دیدار دست‌اندرکاران جشنواره فیلم عمار با خانواده مهدیه اسفندیاری
پخش زنده دیدار فینال تیم ملی واترپلو ایران و چین در شبکه ورزش
شبکه‌های تلویزیونی سیما همراه با «فارسِ ایران» پای کار «ایرانِ جان»
هفته بهروز افخمی در شبکه نمایش؛ از «عروس» تا «عقرب»
پتانسیل بالای بین‌المللی «موی گرگ» جذاب بود