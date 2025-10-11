جنبش‌های فلسطینی با استقبال از بازگشت مردم به شمال غزه، این اقدام را نشانه‌ای از اراده مردم برای ماندن در سرزمین خود دانستند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - جنبش حماس، جهاد اسلامی و جبهه خلق برای آزادی فلسطین در بیانیه مشترکی پیرامون آتش‌بس غزه، از تلاش مصر، قطر و ترکیه به عنوان کشور‌های میانجی این توافق قدردانی کرده و از این کشور‌ها به علاوه آمریکا خواستند که «تعهد اشغالگران را به توافق تضمین کنند».

این سه گروه همچنین به نقش ایران در حمایت از غزه اشاره کرده و گفتند: «ما به جبهه‌های حمایت در یمن، لبنان، جمهوری اسلامی ایران و عراق درود می‌فرستیم». 

پایداری رزمندگان مقاومت طرح‌های آوارگی را خنثی کرد

این سه گروه فلسطینی تاکید کردند: «مردم ما در نوار غزه با پایداری و مقاومت افسانه‌ای با وحشتناک‌ترین جنایات صهیونیستی مقابله کردند. پایداری رزمندگان مقاومت و همه مردم ما، طرح‌های آوارگی را خنثی کرد و درسی جاودانه در مقاومت به جا گذاشت. آنچه ما به آن رسیده‌ایم، شکست سیاسی و امنیتی طرح‌های اشغالگران برای تحمیل آوارگی است».

جنبش حماس، جهاد اسلامی و جبهه خلق برای آزادی فلسطین با اشاره به تصاویری که نشان می‌دهد مردم غزه در مسیر بازگشت به خانه‌های خود در شمال باریکه هستند، تاکید کردند: «صحنه‌های باشکوه بازگشت آوارگان ما به شهر غزه، اراده مردمی را مجسم می‌کند که مهاجرت اجباری را رد می‌کنند و بر بازگشت اصرار دارند». 

دشمن پس از دو سال نتوانست اراده مقاومت را در هم بشکند

در ادامه این بیانیه آمده است: «بیش از دو سال است که دشمن علیرغم تمام سلاح‌هایی که در اختیار دارد، نتوانسته است پایداری و اراده مقاومت را در هم بشکند». 

گروه‌های فلسطینی در ادامه به آزادی قریب‌الوقوع دو هزار اسیر فلسطینی اشاره کردند که به عنوان بخشی از توافق انجام خواهد شد. این سه گروه تاکید کردند: «آزادی صد‌ها اسیر زن و مرد نشان دهنده پایداری مقاومت و وحدت ما است». 

هرگونه قیمومیت خارجی را رد می‌کنیم

حماس، جهاد اسلامی و جبهه خلق برای آزادی فلسطین با اشاره به آینده غزه، هرگونه سرپرستی خارجی بر این باریکه را رد کرده و تاکید کردند: «ما هرگونه قیمومیت خارجی را رد می‌کنیم و تأکید می‌کنیم که تعیین نوع اداره در نوار غزه یک مسئله داخلی فلسطینی است. ما فراخوان خود را برای وحدت ملی و برای آغاز یک روند سیاسی ملی واحد با همه نیرو‌ها و جناح‌ها تجدید می‌کنیم».

منبع: الجزیره

برچسب ها: شهر غزه ، اراده مقاومت ، گروه‌های فلسطینی
خبرهای مرتبط
مانع تراشی اسرائیل بر سر راه بازگشایی گذرگاه‌ها
قلب کودکان غزه پس از دو سال پر از شادی می‌شود + فیلم
پترو: مبارزه قاتلان کودکان را به عقب‌نشینی واداشت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
حمله هوایی پاکستان به مواضعی در افغانستان
آغاز مهلت ۷۲ ساعته برای آزادی اسرای اسرائیلی
غزه پس از ۲ سال نسل‌کشی، غرق در شادی+ ویدیو
ادعای تروئیکای اروپا: آماده مذاکره با تهران و واشنگتن هستیم
برگزاری نماز جمعه مسجد مبارک الاقصی با ۵۰ هزار فلسطینی + تصاویر
آغاز استقرار نیرو‌های امنیتی فلسطین در غزه
نتانیاهو: ترامپ صلح را به ارمغان آورد، او لیاقت جایزه نوبل را داشت!
واکنش طالبان به حملات هوایی پاکستان به کابل؛ عواقب تنش برعهده اسلام‌آباد است
فرافکنی ترامپ: چین بسیار تهاجمی شده است
آمریکا در رزمایش‌های هسته‌ای ناتو شرکت خواهد کرد
آخرین اخبار
تمجید گروه‌های فلسطینی از «صحنه‌های باشکوه بازگشت مردم به شهر غزه»
چندین کشته و مفقود درپی انفجار مهیب در کارخانه نظامی در آمریکا
سقوط سهام آمریکا پس از تهدید ترامپ به افزایش تعرفه‌ها بر چین
مدودف: دستاورد‌های نظامی کره شمالی بسیار مهم است
قلب کودکان غزه پس از دو سال پر از شادی می‌شود + فیلم
مانع تراشی اسرائیل بر سر راه بازگشایی گذرگاه‌ها
جزئیات اسرای فلسطینی که قرار است آزاد شوند، منتشر شد
ملانیا ترامپ: یک خط ارتباطی باز با پوتین دارم
پترو: مبارزه قاتلان کودکان را به عقب‌نشینی واداشت
ترامپ هفته آینده در اجلاس بین‌المللی غزه شرکت می‌کند
آمریکا در رزمایش‌های هسته‌ای ناتو شرکت خواهد کرد
دو شهید در حمله جدید اسرائیل به خان یونس
کمک‌های سازمان ملل از یکشنبه وارد غزه می‌شود
فرافکنی ترامپ: چین بسیار تهاجمی شده است
ادعای تروئیکای اروپا: آماده مذاکره با تهران و واشنگتن هستیم
ترامپ دوشنبه وارد سرزمین‌های اشغالی می‌شود
ارتش پاکستان: هند از خاک افغانستان علیه ما استفاده می‌کند
نتانیاهو: ترامپ صلح را به ارمغان آورد، او لیاقت جایزه نوبل را داشت!
راهپیمایی عظیم یمنی‌ها در گرامیداشت دو سال مقاومت+ تصاویر
چابهار برای افغانستان و هند حیاتی است
غزه پس از ۲ سال نسل‌کشی، غرق در شادی+ ویدیو
آغاز استقرار نیرو‌های امنیتی فلسطین در غزه
واکنش طالبان به حملات هوایی پاکستان به کابل؛ عواقب تنش برعهده اسلام‌آباد است
حمله هوایی پاکستان به مواضعی در افغانستان
تسهیل تجارت تهاتری پاکستان با ایران، روسیه و افغانستان
دیدار وزیر خارجه هند با سرپرست امور خارجه طالبان در دهلی‌نو؛ توافق بر سر تقویت همکاری‌ها
آغاز مهلت ۷۲ ساعته برای آزادی اسرای اسرائیلی
برگزاری نماز جمعه مسجد مبارک الاقصی با ۵۰ هزار فلسطینی + تصاویر
بیانیه وزارت کشور فلسطین در باره آتش بس غزه
با برقراری آتش بس فلسطینی ها در حال بازگشت به غزه هستند