جنبش حماس، جهاد اسلامی و جبهه خلق برای آزادی فلسطین در بیانیه مشترکی پیرامون آتشبس غزه، از تلاش مصر، قطر و ترکیه به عنوان کشورهای میانجی این توافق قدردانی کرده و از این کشورها به علاوه آمریکا خواستند که «تعهد اشغالگران را به توافق تضمین کنند».
این سه گروه همچنین به نقش ایران در حمایت از غزه اشاره کرده و گفتند: «ما به جبهههای حمایت در یمن، لبنان، جمهوری اسلامی ایران و عراق درود میفرستیم».
این سه گروه فلسطینی تاکید کردند: «مردم ما در نوار غزه با پایداری و مقاومت افسانهای با وحشتناکترین جنایات صهیونیستی مقابله کردند. پایداری رزمندگان مقاومت و همه مردم ما، طرحهای آوارگی را خنثی کرد و درسی جاودانه در مقاومت به جا گذاشت. آنچه ما به آن رسیدهایم، شکست سیاسی و امنیتی طرحهای اشغالگران برای تحمیل آوارگی است».
جنبش حماس، جهاد اسلامی و جبهه خلق برای آزادی فلسطین با اشاره به تصاویری که نشان میدهد مردم غزه در مسیر بازگشت به خانههای خود در شمال باریکه هستند، تاکید کردند: «صحنههای باشکوه بازگشت آوارگان ما به شهر غزه، اراده مردمی را مجسم میکند که مهاجرت اجباری را رد میکنند و بر بازگشت اصرار دارند».
در ادامه این بیانیه آمده است: «بیش از دو سال است که دشمن علیرغم تمام سلاحهایی که در اختیار دارد، نتوانسته است پایداری و اراده مقاومت را در هم بشکند».
گروههای فلسطینی در ادامه به آزادی قریبالوقوع دو هزار اسیر فلسطینی اشاره کردند که به عنوان بخشی از توافق انجام خواهد شد. این سه گروه تاکید کردند: «آزادی صدها اسیر زن و مرد نشان دهنده پایداری مقاومت و وحدت ما است».
حماس، جهاد اسلامی و جبهه خلق برای آزادی فلسطین با اشاره به آینده غزه، هرگونه سرپرستی خارجی بر این باریکه را رد کرده و تاکید کردند: «ما هرگونه قیمومیت خارجی را رد میکنیم و تأکید میکنیم که تعیین نوع اداره در نوار غزه یک مسئله داخلی فلسطینی است. ما فراخوان خود را برای وحدت ملی و برای آغاز یک روند سیاسی ملی واحد با همه نیروها و جناحها تجدید میکنیم».
