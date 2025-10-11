سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان گفت: برابر تیم روسیه شکست خوردیم، اما از عملکرد بازیکنانم راضی هستم.

باشگاه خبرنگاران جوان - امیر قلعهنویی سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان پس از شکست ۲ بر یک تیمش مقابل روسیه در نشست خبری، اظهار کرد: این برد را به تیم روسیه و تماشاگران خوبش تبریک میگویم. بازی تاکتیکی و جذابی بود که همه از آن لذت بردند. هم ما میتوانستیم برنده شویم و هم حریف، اما روسیه از موقعیتهایش بهتر استفاده کرد. به بازیکنانم خسته نباشید میگویم که به ویژه در نیمه دوم، زیر فشار ۴۵ هزار تماشاگر، نمایش قابل قبولی داشتند.
او افزود: در نیمه دوم برنامهها و تدابیر تاکتیکیمان را بهتر اجرا کردیم و به گل رسیدیم. حتی میتوانستیم به گل دوم هم برسیم، اما برخلاف روند بازی گل خوردیم. پس از آن با تغییرات انجامشده امکان تساوی داشتیم، اما در نهایت نتیجه را واگذار کردیم. با این حال از عملکرد تیمم رضایت دارم.
او با اشاره به تفاوت شرایط تیمها خاطر نشان کرد: لیگ روسیه هفته یازدهم خود را پشت سر گذاشته، اما لیگ ما در هفته ششم است. طبیعی است که بازیکنان آنها هماهنگتر باشند. با توجه به مصدومان و غایبان تیم ملی و استفاده از یک بازیکن ۱۹ ساله، عملکرد فنی تیم ملی را مثبت ارزیابی میکنم.
قلعهنویی در پاسخ به این سؤال که آیا دیدار با روسیه محک خوبی برای تیم ملی پیش از جام جهانی بود، تصریح کرد: قطعاً همینطور است. چنین بازیهایی که در آن تیم تحت فشار قرار میگیرد، به ما کمک میکند نقاط ضعف خود را شناسایی کنیم. روسیه در ۲۰ بازی اخیرش عملکرد بسیار خوبی داشته و دیدار امشب پایاپای بود. این مسابقه برای ما بسیار مفید بود تا برای جام جهانی آمادهتر شویم.
سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان درباره احتمال میزبانی از روسیه گفت: میان فوتبال دو کشور روابط خوبی وجود دارد. حدود دو سال و نیم پیش میزبان روسیه بودیم و اگر شرایط مهیا شود، باز هم از این تیم دعوت خواهیم کرد، چون روسیه حریف بزرگی است و دیدار با آن میتواند در مسیر آمادهسازی ما بسیار مؤثر باشد.
او در پایان از میزبانی مناسب روسها و همچنین حضور تماشاگران ایرانی در ورزشگاه برای حمایت از تیم ملی قدردانی کرد.