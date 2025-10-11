باشگاه خبرنگاران جوان - بیست و دومین جشنواره آیینهای نمایشی و سنتی جمعه ۱۸ مهر ماه ۱۴۰۴ در عمارت اتحادیه به پایان رسید.
در آیین پایانی بیست و دومین جشنواره نمایشهای آیینی و سنتی مرشد نقی صباغ، محمدحسین صمصام، جمال قاسمی، حسین کیانی، ابراهیم ارغمی، صفرعلی محمدزاده، جواد خسروینیا، امیر پارسی از جمله هنرمندان پیشکسوت هنرهای نمایشی و سنتی بودند که در این آیین مورد تقدیر قرار گرفتند.
گفتنی است که در آیین پایانی بیست و دومین جشنواره نمایشهای آیینی و سنتی جمعی از مقامات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و هنرمندان، بازیگران و کارگردانان سینما و تلویزیون حضور داشتند.