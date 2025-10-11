باشگاه خبرنگاران جوان - مرحله مقدماتی رقابت‌های جام جهانی فوتبال در قاره اروپا دیشب با برگزاری ۸ مسابقه در ۴ گروه پی‌گیری شد که طی آن تیم‌های آلمان و فرانسه مقابل رقبا به پیروزی رسیدند.

در گروه A تیم ملی آلمان با چهار گل لوکرامبورگ را شکست داد. شاگردان یولیان ناگلزمان شب راحتی را مقابل مهمانشان که از دقیقه ۲۰، ۱۰ نفره شده بود، پشت سر گذاشتند و با درخشش یوشوا کیمیش که با سورپرایز سرمربی در پست دفاع راست بازی می‌کرد، توانستند لوکزامبورگ را در هم بکوبند و با کسب دومین پیروزی پیاپی به صدر جدول گروه برسند.

داوید رائوم (۱۲)، یوسوا کیمیش (۲۱، پنالتی)، (۵۱)، سرژ گنابری (۴۸) گلزنان مانشافت در این بازی بودند.

در دیدار دیگر این گروه اسلواکی با تحمل شکست مقابل ایرلند شمالی، مزیت حاصل از برتری مقابل آلمان را از دست داد تا هر ۳ تیم با ۶ امتیاز در موقعیت مساوی قرار گیرند.

در گروه B سوئیس با دو گل میزبانش سوئد را شکست داد. گرانیت ژاکا از روی نقطه پنالتی شاگردان مراد یاکین را پیش انداخت، پیش از آنکه جان مانزامبی روی یک ضدحمله دیرهنگام در واپسین دقایق مسابقه از زاویه تنگ برتری را ۲ برابر کند. در دیگر دیدار این گروه کوزوو و اسلوونی به تساوی بدون گل رضایت دادند. در جدول این گروه سوئیس با ۹ امتیاز در آستانه صعود مستقیم است و کوزوو با ۴ گل در تعقیب آنهاست.

در گروه D فرانسه با سه گل آذربایجان را شکست داد.

کیلیان امباپه با شوت از آستانه محوطه جریمه در وقت‌های تلف‌شده نیمه اول طلسم دروازه محمدعلی‌اف را شکست. در نیمه دوم ضربه سر آدریان رابیو روی ارسال کرنر برتری را ۲ برابر کرد، پیش از آنکه شلیک پای چپ فلوریان تائووین تازه‌وارد اختلاف را بیشتر کند. این نخستین مسابقه ملی مهاجم لانس در ۶ سال گذشته به شمار می‌رفت و او به دنبال مصدومیت امباپه وارد زمین شد.

در دیگر دیدار این گروه اوکراین با نتیجه پرگل ۵ بر ۳ از سد ایسلند گذشت.

در جدول این گروه فرانسه با ۹ امتیاز صدرنشین است و اوکراین با ۴ امتیاز در جایگاه دوم قرار گرفته است.

در گروه J هم قزاقستان با چهار گل لیختن اشتاین را شکست داد و مصاف بلژیک و مقدونیه شمالی با تساوی بدون گل خاتمه یافت. مقدونیه با ۱۲ و بلژیک با ۱۱ امتیاز در رتبه‌های اول و دوم گروه هستند.