باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - فرشید طالبی کارشناس فوتبال در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره اینکه مسابقات لیگ امسال را چطور ارزیابی می‌کند، اظهار کرد:روند رو به رشد در آستانه شروع جام جهانی نداریم و روند استپی رو به پایین را در پیش رو گرفتیم و حتی تیم‌های قدرتمند ما با ورود بسیاری از بازیکنان و تغییر مربیان و هزینه‌هایی که کردند، اما متاسفانه با روند رو به رشد فاصله دارند. حالا این اتفاق دارد می‌افتد و بدتر از اینها تعداد گل‌ها دارد به حداقل‌ها می‌رسد و ما شاهد بازی‌های اقتصادی و محتاطانه هستیم و تعداد گل‌های زده در هر بازی و میانگین گل‌ها به ما این موضوع را ثابت می‌کند.امیدوارم فوتبال نتیجه گرای ما به مسیر فوتبال پیشرفت هر چه زودتر نزدیک شود و بیشتر از این از تیم‌های حوزه خلیج فارس و آسیایی عقب نیفتیم.

تیم های دیگر از تراکتور عقب تر هستند

طالبی درباره اینکه تیم تراکتور با ۹ امتیاز صدرنشین لیگ برتر فوتبال است و هنوز امتیازاتش ۲ رقمی نشده است، گفت: تیم تراکتور اتفاقی برایش افتاد و ۲ بازیکنش از جمله بیرانوند گلر ملی پوش و آلوز هافبک بازیساز نبودند و در خط هافبک ۲، ۳ بازیکن جدید حضور یافتند و دروازه بان و خط دفاع هم تغییر کردند و طبیعی است که یک مقدار هماهنگی زمان بر است. اما تیم‌هایی که بیشتر هزینه کردند خیلی از تراکتور عقب‌تر هستند. البته تراکتور با گرفتن چند بازیکن توانست ضعف‌های خود را تا حدودی جبران کند. منتهی مراتب ما این معایب را در تیم‌های دیگر هم می‌بینیم و این روند ورودی و خروجی‌های پیاپی و زیاد در کادر فنی و بازیکنان در هر ساختاری می‌تواند اثر خود را بگذارد. گاهی اثر مثبت و گاهی اثر منفی است.

امیدوارم مسابقات لیگ به آرامش و مسیر پیشرفتی ختم شود

او ادامه داد: فوتبال یک فرایندی است که نیازمند ساختار مناسب است و اگر اتفاق مثبتی هم باشد لحظه‌ای است. برای اتفاق خوب در فوتبال قطعا باید برنامه ریزی داشته باشید و تراکتور این برنامه ریزی را واقعا در طی این ۲ سال داشته است. شاید امسال تراکتور در نتیجه گیری موفق نبوده است، اما تیم‌های دیگر هم قوی شدند و نقاط ضعف و قوت همدیگر را شناختند. منتهی مراتب می‌بینیم که سایر تیم‌های بزرگ از جمله استقلال، پرسپولیس و سپاهان هم ۵۰ درصد خودشان هم نیستند و سپاهان تازه اولین برد خود را در هفته گذشته به دست آورد. امیدوارم مسابقات به آرامش و مسیر پیشرفتی ختم شود مخصوصا در این فصل که منتهی به جام جهانی می‌شود.

بازیکنان خارجی به بازی در زمین های نامناسب عادت ندارند

طالبی درباره اینکه تیم‌های بزرگ بازیکنان خارجی جذب کردند و قرارداد‌های کلان بستند، اما کیفیت مسابقات لیگ پایین است، بیان کرد: جذب بازیکن خوب خارجی نیازمند یک فضای محافظت شده دارد. بازیکنان ما به زمین‌های نامناسب و شرایط وحشتناک در فوتبالمان عادت دارند. ورود بازیکنان بزرگ خارجی نیازمند یک فرایند است، که اولی آن ساختار، سازماندهی و بستری که از این بازیکن بتوانید به نحو احسن استفاده کنید. بازیکنان بزرگی به ایران آمدند و این اتفاق خوبی است و اعتبار قشنگی را برای فوتبالمان به همراه دارد. این بازیکنان بزرگ در بستر فو ق حرفه‌ای پرورش یافتند. منیر الحدادی در بازی گذشته استقلال می‌خواست یک توپ را استپ کند ۲ بار ضربه توپ زد به خاطر اینکه وضعیت زمین بد بود. به هر حال او عادت ندارد که در این زمین خراب بازی کند و در زمین‌های استاندارد بازی کرده است.

ورود بازیکنان خارجی به فوتبالمان اعتبار می دهد

کارشناس فوتبال بیان کرد: ما باید ساختار و بستر لازم را فراهم کنیم تا آماده پذیرایی از بازیکنان بزرگ خارجی باشیم. بازیکنان ما به بی برنامگی و عدم وجود تماشاگر و نبود استادیوم عادت کردند. تیم‌های استقلال و پرسپولیس الان استادیوم ندارند و شما نمی‌توانید با برخی از مسائل غیر منطقی برخورد کنید. البته ورود بازیکنان بزرگ خارجی برای فوتبالمان اعتبار است. به نظرم فقط ورود چنین بازیکنانی به کشورمان نمی‌تواند به فوتبالمان کمک کند و این مستلزم برنامه است. ما اصولا برنامه نداریم. وقتی کشور عربستان می‌آید و این برنامه را اجرا می‌کند به طور کامل براساس مستندات و برنامه‌های پیش بینی شده هست که بتواند مسیر لیگ خود را به پیشرفت سوق بدهد و عملا در این مسیر موفق بوده است. در فوتبال ما فقط پول و تورم وارد شده است و این ۲ عامل بدون هدف پوچ می‌شود. متاسفانه کیفیت بازیکنان ارتقا پیدا نمی‌کند و ورود دلال‌ها باعث می‌شود که بازیکنان خودشان را به تب و تاب نزنند و قرارداد‌هایی که ناخواسته به خاطر تورم زیاد شده است.

یک تیم بدون هدفی بازیکن خارجی گرفته است

طالبی خاطر نشان کرد: بازیکنان خارجی که ما به کشورمان می‌آوریم، می‌تواند فاصله مان را با کشور‌های حوزه خلیج فارس یک مقدار کمتر کند. به هر حال مستلزم این است که بازیکنان خارجی به کشورمان بیایند و فقط آمدن این بازیکنان مهم نیست بلکه آنها زمین مناسب، استادیوم خوب و امکانات می‌خواهند تا کیفیت خود را ارائه بدهند. مثلا تراکتور بازیکنان خارجی که آورده است، واقعا دارند کمک می‌کنند همانطور که پارسال هم همین کار را کرد. تیم‌های پرسپولیس، استقلال و سپاهان هم بازیکن خارجی آوردند. به هر حال این بازیکنان نیاز به زمان دارند. من شنیدم بازیکن خارجی هست که یک سال بازی نکرده است و کارش در فوتبال حرفه‌ای سخت می‌شود. به هر حال چاره‌ای نداریم و وضعمان به آوردن این بازیکنان خارجی رسیده است. وقتی هدف نباشد و نتیجه گرا قدم بردارید نتیجه اش این می‌شود که یک تیم بازیکن خارجی گرفته، اما ۱۰ درصد هم نتیجه نگرفته، چون هدفی نبوده و فقط بازیکن خارجی جذب کرده است.

تعطیلات لیگ شوک به برخی از تیم ها وارد می کند

طالبی درباره اینکه تعطیلات لیگ برتر فوتبال در فیفا دی به تیم‌ها کمک می‌کند تا به مرز آمادگی برسند، گفت: ما دومین تعطیلی در لیگ را داریم و برای مسابقات کافا هم مسابقات لیگ تعطیل شد. به هر حال برای یکسری از تیم‌ها می‌تواند این تعطیلات اتفاق خوبی باشد و برای بعضی‌ها می‌تواند بد باشد. همچنین تعطیلات برای برخی از تیم‌ها می‌تواند شوکی ایجاد کند و حالا تیم‌هایی که باهوش‌تر هستند در این تعطیلات می‌آیند ضعف‌های خود را پیدا می‌کنند و درصدد ترمیم تیم خود هستند. علاوه بر این، تعطیلات زیادی باعث آسیب بازیکن می‌شود و فشار بر روی بازیکن می‌آورد و این باعث می‌شود که به بازیکن صدمه بزند. در سال منتهی به جام جهانی مجبور هستیم که این مسیر را برویم، چون باید بازی تدارکاتی برگزار کنیم.

ارنج تیم ملی فوتبال قبل از جام جهانی باید ثابت شود

کارشناس فوتبال درباره اینکه تیم ملی فوتبال در بازی‌های تدارکاتی با روسیه و تانزانیا محک جدی می‌خورد، گفت: شک نکنید بازی با روسیه نسبت به مسابقات کافا بهتر می‌تواند باشد و حتما محک خوبی خواهد بود. بازی دوستانه خیلی می‌تواند به تیم ملی کمک کند در صورتی که هماهنگ سازی انجام شود. ما داریم می‌بینیم که هنوز بازیکنان در تیم ملی جابه جا می‌شوند. اینکه درب تیم ملی فوتبال به روی هر بازیکنی باز هست این خیلی خوب است، اما به نظرم ما باید به جمع بندی نهایی به خصوص در خطوط دفاعی خود برسیم. اگر می‌خواهیم اتفاقات خوبی را در جام جهانی رقم بزنیم از یک جایی به بعد باید درب ورود به تیم ملی به حداقل برسد و شما باید به یک هماهنگی در تیم ملی برسید و ارنج را پیدا کنید که این بازیکنان باید در بازی‌های مختلف حضور داشته باشند و درک متقابل از بازی یکدیگر پیدا کنند. به نظرم تعدد و جابه جایی زیاد بازیکنان تیم ملی فوتبال در هر اردو کمتر می‌تواند کمک کند. بازی بزرگ برای هر تیمی لازمه پیشرفت است. الان دیدیم که کره جنوبی با برزیل و ژاپن هم با پاراگوئه بازی کرد و این اتفاق خوبی است. منتهی مراتب تیم ملی فوتبال ما نیاز دارد که حداقل به یک ارنج نسبتا ثابت دست یابد و ۹ بازیکن ثابت باشند و ۲ بازیکن تغییر کنند. ساختار دفاعی به شدت در جام جهانی محک قرار می‌گیرد و خیلی جدی‌تر از پست‌های دیگر درگیر است و لازمه اش این است که ما حداقل در باکس دفاعی به ارنج ثابت برسیم.