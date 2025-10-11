پیشکسوت فوتبال می گوید که ما هم همانند تیم ملی ازبکستان باید کادر فنی خود را تغییر بدهیم و سرمربی خارجی بیاوریم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - مرتضی فنونی زاده پیشکسوت فوتبال  در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره شکست تیم ملی ایران برابر تیم ملی روسیه در بازی دوستانه اظهار کرد: با توجه به شرایط میزبانی روسیه مشخص بود که این تیم  سوار بازی می‌شود، اما متاسفانه ما طرح و برنامه‌ای نداشتیم و فقط یک مقدار بازیکنان ما  به ضد حمله دل بسته بودند و خیلی هم پراشتباه به خصوص در خط دفاعی بودند و هافبک‌ها هم اصلا خوب بازی نکردند. سعید عزت اللهی بعد از ۵، ۶ ماه به تیم ملی برگشت و اصلا خوب نبود و فقط قدوس بود که توپ می‌گرفت. دیدید که  بازیکنان ما  ۳، ۴ پاس هم به هم ندادند.  

تیم ملی فوتبال طرح و برنامه ای نداشت 

او افزود: از تیم ملی فوتبال که یکی، ۲ روز، بازیکنانش با هم بودند و تمرین کردند نمی‌شود بیشتر از این انتظار داشت. در مجموع مشخص بود که تیم ملی طرح و برنامه‌ای ندارد و هافبک بازیساز نبود و مهدی طارمی به خاطر اینکه توپ به او نمی‌رسید به عقب می‌آمد تا توپ را بگیرد. تیم ملی روسیه در رنکینگ فیفا ۳۰ و خرده‌ای هست، اما تیم ملی ایران رنکینگ بهتری دارد و  در رتبه ۲۱ قرار دارد . البته من این رنکینگ را قبول ندارم. به هر حال تیم ملی فوتبال همچنان مسن است و اکثر بازیکنان بالای ۳۰ سال سن دارند و فکر می‌کنم کسری طاهری و محمد قربانی جوان بودند که به بازی آمدند.

کادر فنی تیم ملی فوتبال همانند تیم ازبکستان  باید عوض شود 

فنونی زاده بیان کرد: باز هم سیستم کی روش را در تیم ملی می‌بینیم و دفاع مطلق صورت می‌گیرد و طرح و برنامه‌ای وجود ندارد. ما فقط به ضربات ایستگاهی و اوت دستی دل بستیم و این سیستم تیم ملی فوتبال ما شده است. به نظرم همانند تیم ملی  ازبکستان که با قدرت به جام جهانی صعود کرد ، اما کادر فنی اش را عوض کرد، ما هم همین کار را انجام بدهیم. معتقدم مسئولان فوتبال هم باید نقشه‌ای بکشند و کادر فنی تیم ملی را عوض کنند و تمام ارنج‌ها تکراری است. ما ۴، ۵ دفاع راست خوب داریم، اما رامین رضاییان فقط یک پاس تو عمق  داد و دیگر کاری نکرد. فکر می‌کنم تیم ملی روسیه تیم درجه دوم اروپا است. تیم روسیه ۳ سال است بازی رسمی نکرده است.

تا زمان حضور این کادر فنی در تیم ملی فوتبال  وضع به همین منوال است 

پیشکسوت تیم ملی فوتبال اظهار کرد: تا زمانی که این کادر فنی در تیم ملی هست، وضعیت به همین منوال است.   بازی بسته و دل بستن به اوت دستی و ضربات ایستگاهی در دستور کار تیم ملی است. بازیکنان مثل گل اول که زدند باید در ادامه با همین شیوه بازی می‌کردند نه اینکه همیشه اوت دستی بندازند و ضربه سر بزنند. دفاع‌های ما هم یک مقدار پراشتباه بازی کردند. البته ابرقویی در بازی اولش بد نبود، اما او هم ۲۹ ساله هست. به هر حال تیم ملی فوتبال خیلی مسن است.

با حضور  کادر فنی فعلی و بازیکنان مسن در جام جهانی کیسه گل می شویم 

فنونی زاده بیان کرد: اگر بخواهیم با همین کادر فنی و بازیکنان مسن به جام جهانی برویم کیسه گل می‌شویم. حتما باید یک مربی خارجی به روز جذب کنند. بازیکنان ما تقصیری ندارند و کادر فنی اینها را دعوت می‌کند. بازیکنانی که از دل لیگ هستند بیرون هستند، اما یکسری از بازیکنان فیکس تیم ملی هستند. البته نبود سردار آزمون با توجه به اینکه ضربات آخر را خوب می‌زند و مکمل خوبی برای طارمی است، در این بازی احساس شد. البته آزمون هم آسیب دیده است. ما با این کادر فنی به جایی نمی‌رسیم و همانند تیم ملی ازبکستان باید کادر فنی ما هم عوض شود.

سرمربی تیم ملی فوتبال باید خارجی باشد 

فنونی زاده درباره اینکه بازی دوستانه بعدی تیم ملی فوتبال کشورمان با تانزانیا است، گفت:  تانزانیا تیم  ۱۰۷ دنیا است و بازی با این طور تیم‌ها دردی از فوتبالمان دوا نمی‌کند. تیم کره جنوبی از تیم برزیل ۵ گل خورد و ۵ گل دیگر هم نخورد و این بازی برای کره جنوبی تجربه می‌شود. اما ما می‌آییم با تیمی که ۳ سال بازی رسمی نکرده است بازی دوستانه می‌کنیم. همچنین درست است درخانه حریف بود، اما تیم ملی فوتبال ما بدون طرح و برنامه بود. به نظرم سرمربی تیم ملی فوتبال  باید خارجی باشد و پوست اندازی در بازیکنان هم انجام شود و یکسری بازیکن جوان باید به تیم ملی اضافه شود. الان هم کادر فنی چند بازیکن جوان به لیست تیم ملی اضافه کرده است، اما فقط  از یکی، ۲ بازیکن جوان در بازی با روسیه استفاده شد.

دروازه بان ضعیف‌ترین بازیکن ما  د ر بازی با روسیه بود 

پیشکسوت فوتبال درباره اینکه عملکرد  علیرضا بیرانوند درون دروازه تیم ملی فوتبال چطور ارزیابی می‌کند، گفت: دروازه بان ضعیف‌ترین بازیکن ما بود. گل اول تک به تک بود و بیرانوند به بیرون آمد و در نهایت توپ وارد دروازه شد و گل دوم هم جلوی بیرانوند را گرفته بودند. در کل نبض بازی در دست روسیه بود، اما نمی‌توانست از موقعیت‌های خود به نحو احسن استفاده کند. باور کنید تیم برزیل می‌توانست ۱۰ گل به کره جنوبی بزند و کره جنوبی یک بار هم نتوانست به محوطه جریمه برزیل برود و جام جهانی هم همین است.

میراث کی روش همچنان در تیم ملی فوتبال هست

او افزود: تیم ملی فوتبال ما سعی می‌کند با تیم‌های ضعیف بازی دوستانه برگزار کند تا پیروز شود.  من اصلا به بازی چهار جانبه کار ندارم، اگر تیم ملی بتواند با ترکیه بازی کند و مساوی به دست آورد در آن صورت من تمام حرفهایم را پس می‌گیرم. تیم ملی فوتبال فوق العاده ضعیف است و طرح و برنامه و تاکتیکی ندارد. هافبک‌های ما ۳ پاس نتوانستند به هم بدهند. میراث کی روش همچنان در تیم ملی فوتبال هست و دفاع مطلق و دل بستن به ضد حمله را شاهد هستیم.

 

تبادل نظر
نظرات کاربران
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۶ ۱۹ مهر ۱۴۰۴
اگر متخصصین فوتبال ، اظهار نظر کنند بهتر است !!!
۴
۰
پاسخ دادن
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
ناشناس
۱۰:۰۰ ۱۹ مهر ۱۴۰۴
رئیس فدارسیون اول باید اخراج بشه با پرونده ویلموتس بازم دوباره رئیس شده به هرکجا دنیا بگید باورشون نمیشه کسی با این پرونده مدیریتی دوباره رئیس فدراسیون بشه
بعد این قلعه نویی از سیستم مدرن فوتبال جهان عقب هست نه تو باشگاهی حتی 1 جام آسیا هم نداره چطور کسی که تو باشگاهی ایران جایگاه نداره تیم ملی دستش گرفته؟
قلعه نویی از نظر سوادی آیا بلد هست به چند زبان زنده دنیا حرف بزنه؟ یک متن ساده انگلیسی رو از رو میتونه بخونه؟ بعد سر مربی بهترین تیم آسیا شده!!
اینها همه زد و بند و فساد نشون میده
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۲ ۱۹ مهر ۱۴۰۴
به نظرم سر مربی بسیار خوب، تیم بسیار خوبی و روی همین سرمایه گذاری کنید،آن شاالله به نتیجه می‌رسیم.توقع داشتید تو روسیه که خودش یک تیم مطرح اروپا هست ۱۰ تا بزنیم.
۹
۰
پاسخ دادن
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
ناشناس
۱۰:۱۳ ۱۹ مهر ۱۴۰۴
روسیه درجه سه اروپا هست
Finland
Bmsoq20
۰۸:۵۸ ۱۹ مهر ۱۴۰۴
تو هم فکر می‌کنی چیزی بلدی
۴
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
عبدالحسین
۱۰:۳۷ ۱۹ مهر ۱۴۰۴
بازی ایران وروسیه نشان داد.
1.مربی ایرانی دنبال نتیجه هستند بدون آنکه برنامه داشته باشند
2.سراسرفوتبال ایران فساد است وباند.
