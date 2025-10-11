فرمانده انتظامی شهرستان نهبندان از کشف ۲۰ فقره انواع سرقت در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محمدعلی سجادی - سرهنگ دشتستانی فرمانده انتظامی شهرستان نهبندان گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت در سطح شهرستان و نارضایتی شهروندان، پیگیری و بررسی موضوع در دستور کاراگاهان پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت.

او افزود: مأموران پلیس آگاهی پس از اقدامات شبانه روزی و کار اطلاعاتی یک سارق را در این خصوص شناسایی و پس از هماهنگی با مرجع قضائی متهم را طی یک عملیات غافلگیرانه در مخفیگاهش دستگیر کردند.

سرهنگ دشتستانی اظهار کرد: متهم در بازجویی‌های پلیسی، به ۷ فقره سرقت احشام و ۱۳ فقره انواع سرقت اعتراف کرد و در این رابطه ۲ مالخر نیز دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان نهبندان با بیان اینکه اموال مسروقه کشف شده تحویل مالباختگان شد؛ بیان کرد: متهمان با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند.