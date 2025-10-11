سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه از پیش بینی برداشت ۴ هزار تن ذرت علوفه‌ای در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محمدعلی سجادی - محمدی سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه گفت: به منظور تأمین علوفه دام، ۱۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان به کشت ذرت علوفه‌ای اختصاص یافته است.

او افزود: پیش بینی می‌شود امسال بیش از ۴ هزار تن ذرت علوفه‌ای از اراضی زیرکشت این محصول برداشت شود.

محمدی با اشاره به اینکه کشت و برداشت این محصول با هدف تأمین علوفه دام‌ها و کاهش اثرات خشکسالی و برای کمک مستقیم به دامداران محلی انجام شده است، اظهار کرد: کشت ذرت علوفه‌ای برای ۲۳ کشاورز عواید حدود ۱۵۰ میلیارد ریالی به همراه داشته است.

سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه بیان کرد: عملیات برداشت نیز با استفاده از یک دستگاه چاپر خودکششی و سه دستگاه پشت‌تراکتوری در حال انجام است.

