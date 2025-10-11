مدیر طیور سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی از تولید سالانه بیش از ۳۵ هزار تن تخم مرغ در استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - عارفینیا مدیر طیور سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: خراسان جنوبی با تولید قابل توجه تخم مرغ، سهم موثری در تأمین امنیت غذایی کشور و تقویت سبد غذایی خانوارها ایفا میکند.
او افزود: استان ما با دارا بودن حدود ۸۳ واحد مرغداری تخمگذار فعال، سالانه قادر به تولید بیش از ۳۵ هزار تن تخم مرغ سالم و باکیفیت است.
عارفی نیا اظهار کرد: این میزان تولید، نیاز داخلی استان را بهطور کامل پوشش داده و مازاد آن به استانهای همجوار صادر میشود.
مدیر طیور سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی بیان کرد: نظارتهای مستمر دامپزشکی و آزمایشهای دورهای برای اطمینان از سلامت این محصول انجام میشود.